Israël: Benyamin Netanyahou publiera sa première autobiographie au mois de novembre

"Bibi : my story" sortira le 22 novembre en anglais et en hébreu

L'ancien Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou publiera sa première autobiographie en novembre, après les élections législatives qui pourraient le propulser à nouveau au pouvoir.

Le livre "Bibi : Mon histoire" sera disponible en anglais et en hébreu le 22 novembre.

La version anglaise sera publiée par l'éditeur américain Simon & Schuster tandis que la version hébraïque sera publiée par Shibolet Library.

Selon un communiqué de presse, M. Netanyahou a écrit le livre sur une période de neuf mois qui a commencé lorsqu'il est devenu chef de l'opposition après sa défaite électorale de 2021.

"L'histoire de ma vie est entremêlée de tristesse et de joie, de déceptions et de succès, de leçons que j'ai apprises et de personnes que j'ai aimées. Mon histoire personnelle implique l'histoire de l'ascension de notre peuple. Nous avons prouvé qu'avec la foi et la détermination, nous pouvons surmonter tous les obstacles et assurer un avenir brillant à notre pays", a déclaré M. Netanyahou.

"Je suis enthousiaste à l'idée de partager mon histoire avec vous dans l'espoir que les pics, les tribulations et les idées que j'ai recueillies en cours de route serviront d'inspiration à tous ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens", a-t-il affirmé.