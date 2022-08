Israël: le ministère des Finances responsable de l'impasse des négociations avec le syndicat des enseignants, accuse la ministre de l'Éducation

"(Le ministère des Finances) ne se soucie pas des enseignants, des parents ou des élèves"

Le ministère israélien des Finances "ne veut pas d'accord" avec le syndicat des enseignants qui a organisé des grèves nationales pour exiger une augmentation des salaires, a affirmé mardi la ministre de l'Éducation, Yifat Shasha-Biton auprès de Channel 12.

A deux semaines du début de la nouvelle année scolaire, les négociations entre le Trésor et les enseignants sont au point mort, et le syndicat menace de ne pas commencer les cours en temps et en heure.

"(Le ministère des Finances) ne se soucie pas des enseignants, des parents ou des élèves. Pour eux, les négociations pourraient même traîner jusqu'en décembre", a-t-elle accusé, ajoutant que l'offre précédemment présentée n'était pas "réaliste".

Selon elle, certains "responsables" du ministère des Finances "ne veulent pas d'accord" et s'opposent à l'augmentation des salaires des enseignants, que le Syndicat des enseignants réclame depuis janvier.

Le ministre des Finances Avigdor Liberman "m'a confié début juillet qu'il souhaitait un accord dans les deux semaines", a révélé Mme Shasha-Biton, mais malgré un "plan clair" présenté par la ministre de l'Education en vue d'un accord garantissant un "avenir" pour les nouveaux enseignants et une stabilité financière" pour les anciens enseignants, les pourparlers sont dans l'impasse.

Le système éducatif manque d'enseignants - près de 6.000 - estime le ministère de l'Education citant les bas salaires et le mécontentement des conditions de travail comme principales raisons de cette pénurie.

Selon le rapport du ministère des Finances pour l'année scolaire 2020-2021, une augmentation significative du nombre de jeunes éducateurs quittant l'enseignement a été constatée. Leurs salaires mensuels s'affichaient à 6.900 shekels, soit un peu moins de 2.100 euros.