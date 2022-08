Les réunions avec Abbas "nécessaires" pour la "coordination sécuritaire", se défend Benny Gantz

Le ministre de la Défense a exhorté ses adversaires à ne pas faire de la politique avec la sécurité d'Israël

Le ministre de la Défense, M. Gantz, a justifié ses récentes rencontres avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à la suite des propos de ce dernier qui a accusé Israël d'avoir commis "50 holocaustes".

Benny Gantz a affirmé que ses réunions avec Mahmoud Abbas étaient "nécessaires en raison de la coordination sécuritaire en cours entre Israël et l'Autorité palestinienne".

"Nous gérons une réalité sécuritaire et politique complexe, dont nous avons vu les conséquences il y a seulement une semaine dans la région", a souligné M. Gantz lors d'une tournée dans le sud après les combats de la semaine dernière avec le Jihad islamique palestinien à Gaza.

Les "propos d'Abbas sont méprisables et faux. J'ai exigé qu'il les retire et c'est bien qu'il l'ait fait", a-t-il ajouté.

"J'entends les critiques sur mes conversations et celles de l'establishment sécuritaire avec la direction de l'Autorité palestinienne et sur le terrain. Je continuerai à faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir la stabilité sécuritaire, garantir la liberté d'action de l'État d'Israël, et surtout protéger la vie humaine", a poursuivi Benny Gantz, exhortant ses adversaires à ne pas faire de la politique avec la sécurité d'Israël.