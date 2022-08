Salaires: la grogne gronde dans les écoles et hôpitaux israéliens

Ils protestent contre leurs conditions de travail

A moins de deux semaines de la rentrée scolaire, les enseignants pourraient de nouveau faire grève alors que les négociations pour obtenir un accord salarial sont bloquées.

La ministre de l'Éducation a pourtant déclaré mercredi qu'un accord sur les grandes lignes pourrait être conclu. Les enseignants ont fait grève à plusieurs reprises au mois de juin pour protester contre leurs conditions de travail et leurs salaires qu'ils jugent trop bas.

Aujourd'hui, le directeur général du ministère de l'Éducation et le commissaire aux salaires du ministère des Finances se réuniront pour des réunions "dans le but de parvenir à une position acceptable de l'État, et un schéma qui permettra de débuter la rentrée scolaire à la date prévue", a déclaré le ministre de l'Éducation Dr. Shasha-Biton à l'issue de la rencontre avec le Premier ministre Lapid et le ministre des Finances Avigdor Lieberman.

Hier Lieberman s'en est également pris à la secrétaire générale du syndicat des enseignants Yaffa Ben David affirmant qu'"il y a ici une tentative de prise en otage des enfants et des parents".

Tout comme dans les écoles, l'inquiétude grandit aussi dans les hôpitaux alors que les médecins spécialistes menacent d'une démission massive pour protester contre un nouveau report de la mise en œuvre du raccourcissement de leur temps de travail.

Ces derniers mois, ils ont manifesté contre leurs horaires et leurs temps de garde trop longs qui selon eux mettent en danger les patients, leur efficacité et leur attention ne pouvant être la même après des heures de travail prolongées.

L'organisation de stagiaires "Marsham" a commencé hier à collecter des lettres de démission et menace de les remettre dans les jours à venir.

Au moins 268 médecins, qui représentent plus de la moitié du personnel dans 21 départements répartis sur tout le territoire : urgences, médecine interne, pédiatrie, pédiatrie, neurologie, chirurgie et psychiatrie sont concernés. D'ici la semaine prochaine, les lettres de démission devraient doubler.