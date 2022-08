Israël: deux femmes nommées à des postes clés au Mossad

Depuis 30 ans, aucune femme n'avait eu un poste à un tel niveau au sein du Mossad

Pour la première fois dans l'histoire du Mossad, les services secrets israéliens, deux femmes ont été nommées à des postes clés: l'une comme cheffe de la question iranienne, l'autre comme cheffe de la direction du renseignement.

A. a "grandi" dans les rangs du Mossad et travaille au cœur du renseignement depuis environ 20 ans. Chargée de la formation de l'image et du renseignement stratégique sur le nucléaire iranien, le terrorisme mondial et la normalisation avec le monde arabe, elle est aussi responsable du renseignement pour toutes les opérations du Mossad et gère plusieurs centaines d'employés dans les domaines de la collecte, de l'analyse et de la recherche d'informations.

K. est responsable de la stratégie du Mossad face à la menace iranienne. Elle est chargée de diriger la campagne d'opérations de technologie et de renseignement au Mossad, en collaboration avec Tsahal et toutes les branches de la sécurité israélienne. Elle occupe ainsi l'un des postes les plus élevés et les plus influents de l'institution.

A. et K travailleront ensemble dans le service dédié à l'Iran, le principal service du Mossad.

"A partir du moment où les employés franchissent nos portes, il n'existe aucune différence de traitement entre les femmes et les hommes. De nombreuses femmes ont des postes importants et elles s'intègrent dans le noyau de travail opérationnel et de renseignement avec talent, professionnalisme et débrouillardise", a déclaré le chef du Mossad, David Barnea.

Barnea a également noté qu'"il est important pour le Mossad, précurseur sur de nombreuses questions de sécurité, de transmettre un message aux femmes sur l'étendue illimitée des possibilités qui leur sont ouvertes dans l'organisation".

Il y a actuellement 4 femmes au niveau de commandement supérieur du Mossad, connu sous le nom de "Forum des chefs de département".

Mais depuis 30 ans, aucune femme n'avait eu un poste au niveau de A. ou K. au sein du Mossad. Alors, Aliza Magen occupait le poste de chef adjoint. Jamais dans l'histoire de l'organisation des femmes n'avaient accédé aux postes de cheffe du système iranien et et cheffe de la direction du renseignement.