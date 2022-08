Des chercheurs israéliens utilisent l’intelligence artificielle pour identifier les gènes cancéreux

"Le modèle que nous avons créé a une précision élevée de 96,5 %"

Pour la première fois au monde, des chercheurs de l'hôpital Hadassah de Jérusalem ont mis au point un algorithme basé sur l'intelligence artificielle spécifique à un gène, dont l'objectif est de prédire l'effet de chaque mutation dans un gène impliqué dans environ 50 % des tumeurs cancéreuses. Cette découverte est considérée de ce fait comme une percée importante dans la recherche sur le cancer.

En outre, cette découverte significative pourrait sans aucun doute servir de plateforme pour le développement d'un traitement personnalisé pour les porteurs de telles mutations et combattre avec succès le cancer dont ils souffrent.

Le développement initial a été publié dans la prestigieuse revue Briefings in Bioinformatics et a des échos dans le monde entier.

"Pour comprendre ce que nous avons découvert, je nous ramène un peu en arrière", explique le Dr Rosenberg.

"Les cellules du corps humain où certaines modifications génétiques se sont produites sont très susceptibles de devenir des cellules cancéreuses. Chacun d'entre nous porte un gène appelé gène TP53, dont la fonction est de protéger les cellules normales du corps en corrigeant les changements génétiques. Lorsque trop de changements se produisent, le gène provoque un 'suicide' planifié de la cellule, empêchant ainsi la cellule de devenir cancéreuse. Un changement génétique dans le gène TP53 endommage le mécanisme de défense de l'organisme et provoque le cancer, et ce mécanisme apparaît dans 50% des tumeurs ; il est considéré comme le gène le plus important dans la biologie du cancer", a-t-il dit.

"Aujourd'hui, nous pouvons déjà dire que les porteurs d'une mutation du gène TP53 ont un risque accru de développer un cancer à un âge précoce", souligne le Dr Rosenberg.

"Dans le gène TP53, il existe une possibilité de 2.314 mutations ponctuelles différentes, dont certaines entraînent une altération de la fonction du gène et un cancer. Dans le monde entier, il existe des informations au niveau clinique concernant moins de 10 % des mutations possibles du gène, de sorte que les porteurs de ces mutations se trouvent dans une grande incertitude", a-t-il poursuivi.

Après la découverte, les chercheurs ont utilisé des méthodes d'apprentissage automatique pour former un algorithme d'intelligence artificielle qui "apprend" de ces mutations et crée un modèle prédictif appliqué aux 2.314 mutations possibles. Ce modèle classe les mutations comme cancérigènes ou neutres.

"Le modèle que nous avons créé a une précision élevée de 96,5 %, ce qui permet son application clinique", conclut le Dr Rosenberg.