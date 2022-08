"Le pays tout entier pleure avec vous" (Yaïr Lapid aux parents de Natan Fitoussi)

"Un véritable guerrier du sionisme nous a quittés"

Le Premier ministre israémoe, Yaïr Lapid a téléphoné jeudi à Rina et Yossef, les parents du sergent-chef Natan Fitoussi, qui a été tué lundi soir dans un accident de "tir ami" près de Tulkarem, en Cisjordanie.

"Votre enfant merveilleux a uni l'État d'Israël, le pays tout entier pleure avec vous. Nous sommes tous fiers de Natan et nous sentons qu'un véritable guerrier du sionisme nous a quittés - et cela vient de chez nous", a déclaré Yaïr Lapid qui a également transmis ses condoléances à Rebecca, Atel et Saloma, les sœurs de Natan.

Des centaines de personnes se sont rassemblées mardi au cimetière militaire de Netanya, pour les funérailles du soldat israélien.

Les avocats qui représentent le soldat qui a tué Natan Fitoussi ont demandé mercredi l'arrêt de l'enquête en cours, invoquant sa "détresse mentale".

Natan Fitoussi a été tué par un camarade de la brigade Kfir qui l'a confondu avec un intrus, à son retour au poste de garde alors qu'il était parti prier.