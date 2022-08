Israël: un agent de mannequin soupçonné de délits sexuels arrêté à Amsterdam

26 femmes ont déposé des plaintes pour harcèlement sexuel

L'agent de mannequin Shai Avital, qui fait l'objet d'une enquête de la police israélienne depuis juillet 2021 pour des délits sexuels, a été arrêté vendredi à Amsterdam en vue de son extradition vers Israël.

Il a été arrêté dans le cadre d'une opération conjointe de la division des renseignements de la police israélienne et de la police néerlandaise. La police israélienne a mené l'enquête avec l'aide d'interpol et a affirmé que l'arrestation elle-même "s'est déroulée dans le calme et sans incident."

"Tout suspect recherché en dehors d'Israël et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international sera appréhendé partout dans le monde. Nous menons actuellement des enquêtes sur tous ceux qui ont fui ce pays et ils seront traduits en justice", a déclaré le chef de la division des renseignements, le sous-commissaire Dror Asraf, du département des enquêtes et des renseignements.

La police du district de Tel Aviv avait ouvert une première enquête sur Avital fin juillet 2021, après que trois plaintes officielles ont été déposées par ses mannequins et que des accusations de viol ont été rendues publiques dans l'émission d'investigation télévisée israélienne Hazinor.

Les mannequins ont avoué avoir été victimes de harcèlement sexuel, d'exploitation et d'autres délits. Au total, 26 femmes ont déposé des plaintes pour harcèlement sexuel.

Il a reçu l'ordre de retourner en Israël en octobre 2021 pour être interrogé. En retour, ses avocats ont déposé une liste de demandes comprenant la libération sous caution d'un montant à convenir entre les parties et une alternative à la détention.