Symon, l'étoile montante qui va enflammer Tel-Aviv avec Kendji

Le chanteur va présenter son premier album "Comme tout le monde" sorti le 24 juin

Son nom n'est pas encore connu du grand public et pourtant... Symon s'est forgé au fil des années une identité artistique qui lui est propre par sa détermination et son talent. Choisi pour assurer la première partie de Kendji ce dimanche soir au Menora Mivtachim Arena en Israël, c'est sous le soleil de Tel-Aviv que le chanteur s'est confié à i24NEWS, à quelques heures du concert événement de l'été.

"Je suis très heureux, c'est excitant, le stress monte progressivement au fur et à mesure que le concert approche et, une fois sur scène, le stress disparaît et laisse place à une énergie débordante", affirme le jeune artiste de 28 ans.

Compositeur, musicien et interprète, Symon va présenter pour la première fois sur scène son tout premier opus intitulé "Comme tout le monde", sorti le 24 juin devant pas moins de 8000 personnes. Porté par le single "Paris", qui a déjà cumulé plus de 2,5 millions de streams, et le titre "Dans tes yeux", (version francophone et revisitée du tube "Ya Rayah" de Rachid Taha), Symon voit ses rêves de succès s'exaucer, après quelques passages à vide et de questionnements.

Symon / Instagram Le chanteur Symon lors de son premier festival en juillet 2022

"Avant, je faisais des études d'histoire de l'art et de cinéma, je me cherchais beaucoup dans ma vie d'homme et d'artiste. La musique a toujours eu une grande place dans ma vie, et aussi au sein de ma famille. Que ce soit par mon grand-père, ma mère, ou mon oncle....Tous sont musiciens, j'ai moi aussi toujours voulu être chanteur", affirme l'ex-étudiant.

Mais le déclic, le moment fatidique qui a scellé son destin, s'est fait lorsqu'il a accompagné son grand-père Enrico Macias lors de ses concerts au Canada pour chanter à ses côtés le temps de quelques chansons. Symon a su relever le défi face à un public conquis et a compris que la musique allait devenir l'épicentre de sa vie. Il décide alors de rentrer en studio, de renouer avec ses contacts, et finit par séduire les producteurs par sa voix suave, son écriture et ses mélodies entraînantes en signant avec la maison de disques Universal.

C'est au cours d'une soirée entre amis que les choses s'accélèrent, lorsqu'il fait connaissance de l'auteur-compositeur Nazim, qui a déjà signé des titres avec Amir, Kendji ou encore Claude Capéo. L'amitié est telle entre les deux hommes qu'ils décident de rentrer en studio et de collaborer.

De ce duo naît le très beau "Comme tout le monde", une pépite de onze titres à l'image de l'univers musical qu'il le berce, avec de la variété française, des sonorités urbaines, mais aussi de la pop. Un vrai mélange de mélodies qui accompagnent des textes à la fois poétiques et drôles, et qui racontent des histoires de la vie d'un jeune homme à la fois rêveur et attachant.

Symon / Instagram Symon a sorti son premier album le 24 juin 2022

Déterminé, celui qui s'est fait découvrir sur Instagram lors du premier confinement en 2020, compte bien se faire une place dans le monde de la variété française. Fort de ses expériences, Symon et son équipe ont fixé fin septembre une première date de concert à Paris au théâtre Les Etoiles, qui affiche déjà complet avec des billets qui se sont arrachés en un peu plus de 24 heures.

"C'est incroyable de voir à quel point les gens soutiennent mon projet, je suis juste très heureux de partager ma musique et de rencontrer mon propre public", s'enthousiasme Symon.

Devant un tel engouement, le chanteur envisage déjà de nouvelles dates, pour le plus grand bonheur d'un public qui grandit chaque jour, fasciné par les multiples facettes d'une personnalité authentique à la carrière prometteuse.