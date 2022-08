Israël: un escargot trouvé dans des haricots verts surgelés Sunfrost

L'entreprise procède à un examen de tous les processus de contrôle existants

La société israélienne de surgelés Sunfrost fait face à un nouveau scandale après qu'un escargot a été découvert dans un paquet d'haricots verts. La société a annoncé un rappel des paquets concernés.

Ces derniers jours, un morceau de serpent et une tête de souris ont été découverts dans des paquets d'haricots verts surgelés de la même marque.

Dafna Pickler, une cliente, a également déclaré avoir déjà trouvé des corps étrangers à l'intérieur des produits alimentaires surgelés." Si cela nous est arrivé par deux fois, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres à qui c'est arrivé plusieurs fois et nous ne le savons pas".

Le professeur Reifen a précisé que "ces corps étrangers peuvent entraîner une intoxication alimentaire, qui se manifeste par des diarrhées et des vomissements. La salmonelle ou la dysenterie peuvent également arriver dans des cas plus exceptionnels". Il a ajouté que "la prévention se ferait par un contrôle de qualité élevé. Un contrôle apparemment suffisant n'a pas déjà été effectué au stade du tri du produit".

"Sunfrost considère la sécurité des produits comme étant de la plus haute importance et investit massivement dans les processus de production et de contrôle. À la lumière du dernier cas, la société a décidé d'arrêter de commercialiser tous les produits à base de haricots qui n'ont pas encore été mis sur le marché, et de trier à nouveau tous les emballages dans la semaine à venir," a réagi l'entreprise Sunfrost à Channel 12.

Dans le même temps, l'entreprise procède à un examen de tous les processus de contrôle existants dans la ligne de haricots à l'usine, qui comprennent le tri et le contrôle électronique ainsi que les processus de tri et de contrôle manuels, également supervisés par un expert externe.