Les origines du système électoral israélien

Un régime qui encourage les Israéliens à être en désaccord, à crier, et parfois même à essayer de se battre

De nombreuses personnes se demandent comment les pères fondateurs d'Israël ont créé un système gouvernemental qui encourage la division, mais oblige tout le monde à travailler ensemble au sein de coalitions.

Il faut tout d'abord relever que la dialectique et le pluralisme font partie intégrante de la tradition juive.

La première conférence sioniste de Bâle, en 1897, a réuni différents courants du mouvement sioniste et a été marquée par un débat intense. Parmi les choses les plus importantes qui en ont résulté : l'absence de contrôle des institutions.

Les premières élections organisées en Israël avant son indépendance ont eu lieu en 1920. Elles avaient pour but de désigner les membres de la Chambre des représentants, dont l'objectif était de représenter les Juifs devant les autorités du mandat britannique. Les différents courants se sont rassemblés pour en discuter.

Quant aux alliances qui s'y tissaient, un comité national en émergeait, qui était le bras exécutif et agissait comme un gouvernement. Et lorsque les Nations unies ont proposé de diviser le pays, en 1947, en deux États juif et arabe, elles ont recommandé un système de gouvernement représentatif.

Cela devrait être conforme à la vieille tradition en place depuis la Conférence de Bâle et le Parlement de 1920.

Quant au mode d'élection en Israël, il est général et relatif. Général parce que tous les votes sont comptés ensemble, et que tout le pays représente une seule circonscription électorale. Il est par ailleurs relatif, car le pourcentage de sièges que chaque liste obtient pour les sièges du Parlement est le même que le pourcentage de ses voix sur le total des voix comptabilisées.

À plusieurs reprises, Ben-Gourion, le fondateur d'Israël et chef de son premier gouvernement, avait essayé d'adopter le modèle des districts, comme en Grande-Bretagne, par exemple, car cela lui donnait le plus de sièges à la Knesset, et lui permettait de former plus facilement un gouvernement, sans coalition.

Mais les autres blocs parlementaires n'ont pas coopéré avec lui dans ce sens, pour maintenir leur pouvoir. Par conséquent, Ben-Gourion a dû se conformer au système qui est toujours d'actualité de nos jours. Un régime qui encourage les Israéliens à être en désaccord, à crier, et parfois même à essayer de se battre.

Jusqu'à ce que toutes les options soient épuisées, il suffit de s'asseoir avec l'adversaire et de faire des compromis.

Toutefois, ce système, qui encourage le compromis, n'a pas été exempt de polarisation et de graves divisions, dont l'intensité a récemment été considérée par les dirigeants des services de sécurité comme la plus grande menace pour la sécurité d'Israël.

Contrairement au passé, où les gouvernements ne dépendaient d'une coalition formée de quelques blocs parlementaires, aujourd'hui... la coalition est constituée d'un très grand nombre de blocs, ce que certains estiment responsable de l'instabilité de l'arène politique israélienne.