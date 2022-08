A l'extérieur de l'enveloppe métropolitaine de Jérusalem, une capitale "possible" pour les Palestiniens (Benny Gantz)

"Je répète et j'insiste sur le fait que Jérusalem est la capitale unifiée de l'Etat d'Israël"

Selon le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, il existe des endroits que les Palestiniens pourraient considérer comme leur capitale.

"Je répète et j'insiste sur le fait que Jérusalem est la capitale unifiée de l'Etat d'Israël", a-t-il avant tout souligné lundi lors d'une interview sur la radio 103FM.

"Et je ne vois pas comment nous pouvons poursuivre vers un arrangement (avec les Palestiniens) dans les années à venir, mais nous devons commencer par entamer des processus pour réduire le conflit et renforcer la sécurité", a-t-il jugé.

M. Gantz a estimé qu'il était important d'empêcher l'aboutissement à un Etat "binational", "une situation que personne ne souhaite".

"Il y a des villages à l'Est que les Palestiniens appellent Jérusalem et ils ne sont pas dans l'enveloppe métropolitaine de Jérusalem", a-t-il expliqué, ajoutant: "Il est possible de les définir comme une capitale".

Mais ce sont, selon lui, des questions de débats qui devraient être discutées "à la fin", et "Jérusalem restera unifiée".

L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, qui s'est allié la semaine dernière au président du parti centriste Bleu Blanc, Benny Gantz, en amont des législatives du 1er novembre, a également souligné la nécessité de se séparer des Palestiniens.

Cette alliance - "Union pour l’état" - à laquelle participe aussi le parti de droite Nouvel espoir de Gideon Saar ne devrait pas entraîner de changement significatif lors des prochaines élections, selon plusieurs sondages.

Mais Benny Gantz s'est dit confiant en cette union qui rassemble différents blocs et estime possible de tenir des pourparlers avec toutes les composantes de l'échiquier politique.

"Ceux qui, dans une position de gauche claire, envisagent deux États pour deux peuples comme une solution vivent dans une illusion, et ceux qui, dans une position radicale de la droite, pensent à un État sans Arabes en Cisjordanie, vivent dans une plus grande illusion", a-t-il affirmé sur Kan Reshet Bet, "et donc le discours centriste qui se concentre sur la sécurité pour un Etat juif et démocratique qui vise à empêcher un Etat unique binational est réaliste".