Cinq médailles dont une en or ! Une moisson inespérée pour l’équipe israélienne lors des Championnats d’Europe d’athlétisme de Munich, qui se sont achevés dimanche. Un exploit d’autant plus retentissant pour l’Etat hébreu que la compétition se déroulait en l’endroit même où, il y a 50 ans, 11 athlètes israéliens étaient assassinés par un commando terroriste palestinien.

En permettant au drapeau bleu et blanc de flotter dans le ciel allemand, Hanna Kneizeva-Minenko (médaille de bronze au triple-saut), Luna Chamtai Salpeter (bronze au 10.000 mètres), Marhu Teferi et Gashau Ayale (respectivement médaille d’argent et de bronze au marathon) et leurs acolytes Omer Ramon, Yimer Getahun et Girmaw Amare (médaille d’or au marathon par équipe) ont rendu hommage aux victimes de la tragédie munichoise de la plus belle des manières.

Mais, comme toute réussite sportive, cette performance n’est pas le fruit du hasard. Tout remonte à 2017, lorsque l'homme d'affaires et philantrope Marc Eisenberg, qui a fait son alyah quelques années plus tôt, devient vice-président de la Fédération israélienne d’athlétisme. Il appelle alors Renaud Longuèvre, ancien manager national de l’équipe de France, qui est nommé directeur de la haute performance de l'équipe israélienne, et qui se met vite au travail.

"Nous avons mis en place un plan de développement en s’appuyant sur nos points forts avec tous les marathoniens qui sont issus de l’alyah éthiopienne, et ce plan marathon a porté ses fruits", explique Renaud Longuèvre, qui a entraîné Ladji Doucouré ou encore Muriel Hurtis.

Avant ces Championnats d’Europe, Israël n'avait remporté en tout que cinq médailles dans les compétitions internationales d'athlétisme. Outre des moyens limités, beaucoup de sportifs israéliens, souvent habitués aux contreperformances, n'arrivaient pas à envisager de pouvoir réussir et tutoyer les plus forts.

"J’ai aussi été recruté pour décomplexer les athlètes israéliens. Il y a un moment où il faut considérer que ce n’est pas parce qu'on est Israélien qu'on ne peut pas accéder à la victoire et à la réussite internationale", insiste Renaud Longuèvre.

"On a embauché un psychologue du sport et, avec l’équipe que j’ai autour de moi, on essaie de professionnaliser au mieux la préparation des athlètes dans tous les domaines", ajoute-t-il.

L'entraîneur français reconnaît que son équipe est arrivé plein d'humilité aux Championnats d’Europe, et qu'une seule médaille aurait suffi à leur bonheur. Elle en aura finalement remporté cinq, dont une en or, ce qui a permis de faire résonner l'hymne israélien à Munich. Un symbole fort, mais aussi un objectif que s'était fixé la fédération.

"Dès le mois d’octobre l’année dernière, on a tout de suite mis comme priorité d’avoir une médaille à Munich. On se devait de réussir à cause des 50 ans des attentats, et pour montrer au monde que le terrorisme ne mettra pas à terre Israël", raconte Renaud Longuèvre.

"Les gens qui ont perpétré cet attentat avaient pour ambition d’affaiblir l’Etat d’Israël. Mais 50 ans après, les sportifs reviennent ici, tête haute, avec la Hatikva qui retentit en plein centre de Munich. Ce sont des symboles de résilience forts", résume-t-il.

Enivrée par ces exploits qui ont suscité l'enthousiasme dans tout le pays, l'équipe israélienne peut maintenant se concentrer sur les prochains Championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront à Budapest en 2023 avant, bien sûr, les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Avec des talents émergents comme Yonatan Kapitolnik au saut en hauteur, Diana Vaisman au sprint ou encore le jeune Blessing Afrifa, qui est devenu champion du monde junior au 200 mètres au début du mois dernier, Israël peut entrevoir un avenir plein de promesses et légitimement espérer au moins une médaille à Paris, ce qui serait une première.

"Israël n'a jamais remporté de médaille olympique en athlétisme", rappelle Renaud Longuèvre. "Notre objectif est donc d’entrer dans l’histoire et de gagner au moins une médaille, qui permettrait de faire rentrer l’athlétisme israélien dans l’histoire de ce sport."

Avec un encadrement professionnel qui a fait ses preuves et de nouveaux moyens qui ont permis aux athlètes israéliens d'atteindre des performances jusqu'ici inconcevables, plus rien maintenant ne semble empêcher les bleus et blancs de rêver et de toucher le toit du monde.