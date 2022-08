La Banque d'Israël relève son taux d'intérêt à 2%

Israël veut juguler l'inflation qui a atteint 5,2% au cours des 12 derniers mois

La Banque d'Israël a augmenté son taux d'intérêt de référence de 0,75% pour le porter à 2,0 %, dans le but de juguler la hausse de l'inflation qui a atteint 5,2% au cours des 12 derniers mois, a annoncé lundi la banque centrale.

"La banque d'Israël a voulu agir vite et de manière agressive, comme l'avaient estimé tous les économistes. Cela n'est pas arrivé depuis plus de 20 ans, la banque d'Israël a augmenté son taux de 0.75% en un coup. Il se trouve donc maintenant à 2%, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 10 ans", commente le Dr Daniel Guggenheim, économiste, et spécialiste de la finance, en soulignant "que le taux 'primes', que les banques indexent sur le taux directeur est 1.5% supérieur".

"C’est-à-dire que même les bons clients devront payer au secteur bancaire au moins 3.5%. La banque d'Israël a également estimé qu'elle augmentera au moins de 0.75% son taux dans les prochains mois. Cela représente près de 2% en plus que depuis le moment où la banque d'Israël a commencé à augmenter ses taux. Par exemple, on estime que le remboursement mensuel des prêts hypothécaires a augmenté de 1000 shekels en moyenne depuis un an. Cette dernière augmentation du taux implique à elle seule une augmentation du remboursement mensuel de 150 shekels", explique-t-il à i24NEWS.

Dans sa déclaration écrite qui a accompagné cette mesure, la banque d'Israël souligne que le dernier indice montre qu'il y a un dépassement de 2% de l'objectif de stabilité économique.

"De plus, la croissance reste très élevée, il n'y a donc pas de risque de récession. Puisque pour les marchés financiers, ce n'est pas une surprise, le shekel s'est déjà renforcé considérablement contre la plupart des monnaies depuis plusieurs semaines, ainsi l'euro et le dollar sont en dessous de 3.3 pour un shekel", précise M. Guggenheim.

"Le marché financier israélien s'attendait aussi à cette mesure depuis la publication des chiffres de l'inflation et le marché obligataire a sensiblement baissé. On peut estimer que cette mesure va encore renforcer le shekel et il n'est pas impossible que le dollar et l'euro se changent prochainement autour de 3 shekels".

Cette hausse intervient quelques mois après que la banque a porté le taux de 0,75% à 1,25% en juillet. Il s'agit de la quatrième hausse de taux en 2022, la première ayant eu lieu en avril, lorsque la banque centrale a relevé pour la première fois le taux directeur à partir d'un niveau historiquement bas de 0,1% - un taux minimal qu'elle avait maintenu pendant plusieurs années et tout au long de la pandémie de Covid-19.

Les taux plus élevés sont conçus pour restreindre la circulation de l'argent en rendant les emprunts moins attrayants, ce qui finit par freiner la demande des consommateurs et atténuer les pressions inflationnistes provoquées par une offre insuffisante de biens et une offre excessive d'argent liquide.

L'indice des prix à la consommation en Israël - une mesure de l'inflation qui suit le coût moyen des biens ménagers tels que la nourriture, les vêtements et le transport - a augmenté de façon inattendue de 1,1% en juillet et de 5,2% en rythme annuel par rapport à juillet 2021, soit le taux annuel le plus rapide depuis 14 ans.

Le dernier rapport sur le logement publié par le Bureau central des statistiques montre que les prix des logements sont également montés en flèche, augmentant à un taux annuel de 17,8 % en juillet, le plus rapide en dix ans.

Dans le même temps, l'activité économique d'Israël "reste forte", selon la banque, avec un faible taux de chômage et une croissance du PIB supérieure aux prévisions de 6,8% au deuxième trimestre de 2022.

"Cependant, les industriels ont estimé que cette mesure n'est pas suffisante pour endiguer l'inflation, et ils réclament des allègements des coûts de production. Rappelons enfin que la plupart des experts estiment que l'inflation va rapidement revenir sous les 3%, ce qui devrait influer sur la politique de la banque d'Israël", a-t-il conclu.