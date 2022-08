"Tel-Aviv était l'un de mes meilleurs concerts" (Kendji Girac)

"Le public était incroyable, je me suis régalé"

"C'était une soirée incroyable et exceptionnelle", a déclaré lundi le chanteur Kendji Girac dans une vidéo enregistrée pour Tapis rouge production, qui a fait venir la star en Israël, au lendemain de son concert événement à Tel-Aviv, joué à guichets fermés devant 8000 fans.

"On est arrivés hier matin et on a préparé ce concert magnifique. Le public a été incroyable tout au long du show. Je me suis régalé, j'espère qu'on se refera ça très vite, l'un des meilleurs concerts", a-t-il affirmé.

La star aux 5 millions d'albums vendus a interprété ses plus grands tubes devant un public chaleureux qui connaissait ses chansons par cœur.

"C'était un concert de folie ! Kendji a mis une ambiance de feu et a fait danser tout le monde. Tout s'est très bien passé. Kendji a une connexion particulière avec Israël", raconte David Krief, du média Jewbuzz, partenaire officiel du show.

"Il y avait une grande émotion en particulier lors de la chanson "Oh! Prends mon âme", témoigne de son côté Jonathan à i24NEWS. Cette chanson, extraite de son dernier album "Mi vida", est un cantique chrétien interprété avec l'air de l'hymne national israélien.

Stéphane Legar et Symon (qui a assuré la première partie) se sont également produits sur la scène du Menorah Mivtachim Arena.

Après cette belle expérience dans l'Etat hébreu, il est plus que probable que l'interprète de "Ya Habibi" revienne dans le pays plus tôt qu'on ne le pense...