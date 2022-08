Israël: un manoir datant de 1.200 ans découvert à Rahat

Ce jeudi, les fouilles seront ouvertes au public

Un magnifique manoir vieux de 1.200 ans a été découvert lors d'une fouille archéologique menée par l'Autorité des antiquités à Rahat dans le Néguev.

Le bâtiment découvert à plus de 5 mètres sous terre remonte au début de la période islamique. Il a été construit autour d'une cour centrale et comportait quatre ailes avec différentes pièces dont les murs étaient décorés de peintures murales.

De petits fragments de décorations subsistent des fresques, dans une variété de couleurs spectaculaires. Certaines pièces du bâtiment étaient recouvertes de plâtre tandis que dans d'autres de très grands fours ont été découverts.

Selon Oren Shmoeli, le Dr Elena Kogan Zahavi et le Dr Noah David Michael, les responsables des fouilles pour le compte de l'Autorité des Antiquités, "il s'agit d'une découverte unique".

"Nous avons été surpris de découvrir à une profondeur de cinq mètres et demi au-dessous du niveau de la cour un système de voûtes en pierre, qui s'élevait à une hauteur de deux mètres et demi. Les voûtes ont été soigneusement construites et ont apparemment conduit à des systèmes souterrains supplémentaires qui n'ont pas encore été fouillés," ont-ils déclaré à Channel 12.

"Il semble que les voûtes souterraines en pierre aient été destinées à servir de support et permettaient aux visiteurs de la maison de marcher en toute sécurité et confortablement pour pénétrer dans des espaces souterrains - des caves où ils pouvaient stocker de la nourriture à une température relativement fraîche et se protéger de la chaleur", ont-ils ajouté.

Ce jeudi 25 août 2022, l'Autorité des antiquités et l'Autorité bédouine de développement du Néguev ouvriront gratuitement les fouilles au public.