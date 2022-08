Tsahal nomme une femme au poste de commandante du bataillon de défense aérienne, une première

"C'est un privilège pour moi"

L'armée israélienne a nommé pour la première fois une femme commandante de bataillon dans le dispositif de défense aérienne de l'armée.

Le lieutenant-colonel Revital Barazani commandera le 66e bataillon Ram, qui exploite le système appelé "Fronde de David", utilisé pour intercepter les roquettes et les missiles de moyenne et longue portée.

"C'est un privilège pour moi de commander le 66e bataillon Ram, un bataillon qui a une longue histoire et qui joue un rôle significatif dans la défense du ciel du pays", a affirmé Revital Barazani lors d'une cérémonie marquant son entrée en fonction.

Le bataillon exploite également les systèmes d'alerte précoce de Tsahal pour les missiles balistiques entrants, aux côtés du commandement du front intérieur.

"Grâce à l'expérience et aux connaissances que j'ai acquises au fil des ans, j'accède à un poste qui me donne de grandes responsabilités", a-t-elle ajouté.

Ces dernières années, l'armée israélienne voit de plus en plus de femmes servir dans des unités de combat, et occuper d'autres rôles de haut niveau auparavant réservés aux hommes.