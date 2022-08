Nucléaire iranien: Naftali Bennett lance un appel de dernière minute à Joe Biden

Benny Gantz se rendra aux Etats-Unis jeudi

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui occupe désormais le poste de Premier ministre suppléant et qui gère le dossier iranien, a lancé un "appel de dernière minute" au président américain Joe Biden pour qu'il ne signe pas un éventuel nouvel accord sur le nucléaire.

"Cet accord enverra environ un quart de billion de dollars dans la poche de l'administration terroriste iranienne et de ses mandataires régionaux, et permettra à Téhéran de développer et d'exploiter des centrifugeuses, sans presque aucune restriction, d'ici deux ans", a déclaré Naftali Bennett.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, plaide également contre un renouvellement de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a souligné mardi qu'Israël était en contact avec les États-Unis et les pays de la région au sujet des pourparlers visant à rétablir l'accord, alors que des progrès significatifs ont été rapportés dans les négociations.

Peu après avoir tenu ses propos, le bureau de Benny Gantz a annoncé que le ministre s'envolerait pour la Floride jeudi matin afin de rencontrer le chef du commandement central américain, Michael Erik Kurilla.

Le bureau de M. Gantz a indiqué que le ministre de la Défense s'entretiendrait également avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à Washington vendredi.

"Nous ferons tout notre possible pour peser sur l'accord", a affirmé Benny Gantz lors d'une réunion de son parti. "Israël saura maintenir sa liberté d'action", a-t-il ajouté, notant que le pays ne serait engagé par aucun accord.

L'Iran aurait réclamé "quelques ajustements" au projet d'accord soumis par l'Union européenne aux participants aux négociations sur le dossier nucléaire iranien , a déclaré mardi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell .

Dans une interview, Josep Borrell a confirmé que "la plupart" des participants avaient accepté les demandes de Téhéran, dont il n'a pas révélé le contenu, et que seule "la réponse des États-Unis manquait".

Les Etats-Unis ont par ailleurs indiqué mardi que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés concernant le renouvellement de l'accord de Vienne.