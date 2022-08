Jérusalem: un Juif attaqué par des Palestiniens et des militants de gauche alors qu'il agitait un drapeau d'Israël

"Il est temps d'assurer la sécurité des habitants du pays et de mettre fin à l'anarchie" a réagi I. Ben Gvir

Des militants de gauche et des Palestiniens ont attaqué vendredi un Juif qui agitait le drapeau israélien lors d'une manifestation devant la tombe du prophète Shmuel dans le nord de Jérusalem.

La victime a porté plainte à la police et une enquête a été ouverte. D'après les images de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, la police ne serait pas venue en aide au jeune homme qui se faisait lyncher au sol.

Le président du parti d'extrême-droite Otzma Yehudit, le député Itamar Ben Gvir, a réagi dans une déclaration.

"Dans l'État d'Israël de Gantz et Lapid, ils attaquent un Juif qui agite un drapeau israélien, lui donnant des coups de pied alors qu'il est allongé sur le sol, devant la police, en silence. Tirez sur les terroristes et écrasez-les. Avec l'aide de Dieu, nous donnerons de la force à la police et aux soldats afin qu'ils ne réfléchissent pas à deux fois et n'aient pas peur de tirer sur les terroristes. A la prochaine Knesset, nous ferons avancer le projet de loi que j'ai initié, une loi sur l'immunité pour les soldats et la police. Il est temps d'assurer la sécurité des habitants du pays et de mettre fin à l'anarchie", a-t-il affirmé.

Juste avant le lynchage, le député d'extrême-gauche Ofer Cassif a dit aux manifestants arabes: "Nous continuerons la lutte contre l'occupation et contre ces sales gens et ensemble nous gagnerons".

La police a déclaré dans un communiqué qu'une bagarre avait éclaté pendant la manifestation, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été prises à partie.

"Les soldats des gardes-frontières opérant sur les lieux ont agi pour repousser les émeutiers et arrêter les violences sur les lieux", a-t-elle précisé.

Un suspect de 40 ans a été arrêté.