Israël: Yaïr Lapid prend part à un événement de la communauté LGBT, une première pour un chef de gouvernement

"Le mariage homosexuel est une révolution sociale importante et juste"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a pris part samedi soir à un événement marquant le 20e anniversaire de l'organisation de jeunesse LGBT Iggy, à l'Opéra de Tel-Aviv., devenant le premier chef de gouvernement israélien à participer à un événement de la communauté gay.

Prenant la parole, Yaïr Lapid a exprimé son soutien à la légalisation du mariage homosexuel en Israël, qu'il a qualifiée de "révolution sociale importante et juste". Le Premier ministre a également noté qu'une telle réforme était soutenue par 78% du public.

"La grande majorité du peuple d'Israël, dans le sud, le centre et le nord, les électeurs de la plupart des partis, Les électeurs de Yesh Atid et les électeurs du Likoud et même une grande partie des religieux, sont d'accord avec le principe suivant : toute personne a le droit fondamental d'être parent et de fonder une famille", a déclaré Yaïr Lapid.

"Nous le devons à Shira Banki (jeune Israélienne assassinée en 2015 par un extrémiste religieux lors du défilé de la Marche des fiertés à Jérusalem). Nous le devons à chaque garçon ou fille qui a peur et se sent obligé de cacher un terrible secret. Nous devons les serrer dans nos bras et leur dire que nous sommes avec eux", a ajouté le Premier ministre.

L'association Iggy, créée il y a 20 ans , a pour vocation de soutenir les jeunes issus de la communauté LGBT.