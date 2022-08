Israël: les enseignants gagnent plus que leurs homologues de l'OCDE - rapport

Les enseignants du primaire en Israël gagnent 3 % de plus que les enseignants des pays de l'OCDE

Les enseignants israéliens gagneraient jusqu'à 23 % de plus que ceux des pays de l'OCDE, selon un nouveau rapport de Shoresh, un centre de recherche politique indépendant axé sur les questions socio-économiques.

Au cours du mois de juin, les enseignants israéliens ont fait grève à plusieurs reprises pour protester contre leurs salaires et menacent de reconduire la grève pour la rentrée scolaire de jeudi, si le gouvernement n'accepte pas de leur accorder des augmentations et d'améliorer leurs conditions de travail.

Les enseignants du primaire en Israël gagnent 3 % de plus que leurs homologues des pays de l'OCDE, tandis que les enseignants du premier cycle du secondaire gagnent 16 % de plus et les enseignants du deuxième cycle du secondaire 23 % de plus.

"Alors que le discours en Israël met l'accent sur des comparaisons salariales mensuelles ou annuelles, celles-ci tendent à être trompeuses car elles se concentrent sur un seul côté de l'équation - ce que les enseignants reçoivent - tout en ignorant l'autre côté, ce que les enseignants fournissent en retour", peut-on lire dans le rapport.

En outre, les enseignants en Israël se plaignent de l'écart salarial prétendument élevé entre les enseignants ayant de l'ancienneté et ceux qui débutent, puisque les enseignants du primaire ayant 15 ans d'expérience gagnent 45 % de plus que les enseignants débutants.

Si cet écart peut sembler important, il se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE.

Dans les écoles secondaires inférieures, l'écart salarial passe à 60 %, ce qui place Israël au-dessus des deux tiers environ des pays de l'OCDE, mais dans les établissements secondaires, l'écart n'est que de 29 %, ce qui est inférieur à la plupart des pays de l'OCDE.

"Les comparaisons internationales ne confirment donc pas les affirmations publiques selon lesquelles Israël présente des écarts extraordinaires entre les enseignants les plus expérimentés et ceux qui le sont moins," conclut le rapport.