"L'incompétence de Y. Lapid et Benny Gantz restera associée dans l'histoire à l'échec de l'accord nucléaire iranien" B. Netanyahou

"Après avoir remporté les élections, nous agirons de toutes les manières contre cet accord"

Dans une allocution à l'accent ouvertement électoral, l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou et chef de l'opposition a affirmé que le laxisme de la politique menée par Yaïr Lapid et Benny Gantz était responsable du mauvais accord nucléaire en passe d'être signé à Vienne.

"L'année dernière, Lapid et Gantz ont complètement abandonné la lutte publique contre l'accord nucléaire. Pendant 12 ans, nous nous sommes battus avec détermination contre celui-ci et avons même obtenu que les États-Unis s'en retirent", a relaté le chef du Likoud. "Nous avons baissé la garde et avons permis à l'Iran de parvenir à un accord qui met en danger notre avenir."

Mettant en avant ses propres initiatives pour tenter de bloquer l'accord, le dirigeant de l'opposition a reproché à l'actuel Premier ministre et au ministre de la Défense' de ne pas avoir exercé suffisamment de pressions sur l'administration américaine.

"Contrairement à nous, ils ne sont pas allés au Congrès, ne sont pas allés à l'ONU, n'ont pas mené de campagne d'information dans les médias internationaux", a-t-il affirmé.

"Lapid et Gantz se sont réveillés alors que les États-Unis avaient déjà conclu les principaux points de l'accord avec l'Iran. Mais c'était trop tard et trop peu. Leur incompétence restera associée dans l'histoire à l'échec de l'accord nucléaire iranien", a poursuivi Benyamin Netanyahou.

Selon lui, l'une des expressions les plus flagrantes de cette négligence réside dans le fait que Naftali Bennett, responsable du dossier iranien, se trouve actuellement en congé à l'étranger.

"Il n'y a pas de meilleur exemple de cette négligence que le fait qu'à la veille de la signature de l'accord, Bennett se trouve en vacances en Italie, dans un endroit où il n'est pas joignable par téléphone", a-t-il encore dit.

"Je vous promets, citoyens d'Israël : après avoir remporté les élections, nous agirons de toutes les manières contre cet accord. Je ne laisserai jamais l'Iran se doter d'armes nucléaires", a conclu Benyamin Netanyahou.

Le chef du Likoud a par ailleurs confirmé qu'il rencontrerait Yaïr Lapid lundi pour un briefing sécuritaire.