Reportage: Rosh Pina, la perle de la Galilée

Ce joyau préservé attire chaque année les touristes du monde entier

Arbres en fleur, maisons d’époque en couleurs, petites rues pavées… ce qui frappe à Rosh Pina, c’est la beauté infinie d’un lieu niché sur les hauteurs de la Galilée à 2 kilomètres de Safed, qui a su conserver intacte son authenticité. L'atmosphère apaisante, l’accueil extrêmement chaleureux et la bienveillance des habitants donnent au visiteur un sentiment de plénitude. i24NEWS a rencontré quelques-unes des 3.000 personnes qui vivent à Rosh Pina, issues de milieux professionnels différents mais unies autour d’un seul but commun: contribuer au développement de ce village au charme inégalable.

A deux heures de voiture de Tel-Aviv, Rosh Pina impressionne par son ambivalence: la partie moderne en contrebas, avec ses centres commerciaux et ses entreprises contraste avec la vieille ville, joyau préservé qui attire chaque année les touristes du monde entier. Pour y accéder, on traverse en montée le jardin du baron de Rothschild, établi en 1886 et inspiré des jardins de Versailles. En haut des escaliers se trouve l’un des célèbres bars, "Tangerine", où les locaux prennent plaisir à siroter un verre devant des musiciens qui s'y produisent chaque semaine. Quelques mètres plus loin, on découvre les galeries d’art, toutes plus originales les unes que les autres, véritables attractions phares de la visite.

Caroline Haïat/i24NEWS Galerie à Rosh Pina, Israël

L’art, une institution à Rosh Pina

A Rosh Pina, l’art occupe une place prépondérante et donne le ton: les couleurs font partie intégrante du paysage et confèrent au lieu une identité qui lui est propre. A l’entrée de la vieille ville, impossible de ne pas remarquer le banc coloré du "Café la Roche", peint par une artiste du village. Dans leurs galeries, qui font aussi office d’ateliers, les artisans n’hésitent pas à livrer quelques-unes de leurs techniques tout en travaillant devant vous!

Caroline Haïat/i24NEWS Rosh Pina, Israël

Originaire de Tel-Aviv, Sigal Eshet-Shafat est arrivée à Rosh Pina il y a 24 ans et a immédiatement trouvé sa voie: "je me suis sentie à la maison et toutes les portes se sont miraculeusement ouvertes. J’ai commencé par faire des confitures que je vendais à Tel-Aviv à une vitesse incroyable, c’est comme cela que j’ai compris qu’il y avait un business à développer", a-t-elle déclaré.

Sigal a ensuite réalisé son rêve en débutant sa carrière d’artiste en parallèle. Elle crée des compositions sur canevas qu’elle vend dans sa galerie aux côtés des confitures et autres produits locaux tels que d’excellentes tapenades, du miel ou encore des sauces faites main!

Caroline Haïat/i24NEWS Sigal Eshet-Shafat

Ses œuvres sont exposées dans tout Israël. "Je viens d’une famille d’artistes, j’ai donc été baignée dans ce domaine depuis petite. Très tôt, j’ai eu le sentiment que j’avais quelque chose à transmettre à travers l’art et grâce aux canevas, j’ai trouvé une 'langue' dans laquelle m’exprimer", confie-t-elle.

En assemblant des fils de fer et divers matériaux, elle élabore des formes qu’elle dispose ensuite sur les toiles, notamment des cœurs, son thème de prédilection.

"Il y a toute une symbolique derrière mon art, je relie des entités en montrant le lien entre elles. Je souhaite que ces œuvres réveillent quelque chose d’intime ancré en chacun de nous et que toute personne puisse s’y identifier", a-t-elle dit.

Caroline Haïat/i24NEWS Oeuvre de Sigal Eshet-Shafat, Rosh Pina

Elle collecte également des morceaux de drapeaux d’Israël, en pièce détachée qu’elle trouve dans la rue et qu’elle réassemble à sa manière. "Cela caractérise le peuple d'Israël plein de blessures et de cassures que je recolle. Je recrée en quelque sorte une unité, à l’image du peuple juif", affirme Sigal.

Dans la galerie adjacente, ouverte depuis 20 ans, Sari Spooner travaille minutieusement le papier pour constituer des lampes, des figurines, des sculptures mais aussi des bijoux uniques. "Auparavant je les fabriquais avec du verre puis je me suis mise au papier en récupérant des journaux, car c’est beaucoup plus écologique", raconte-t-elle.

Marcel Rehet Sari Spooner

Une population musicienne

Si l’art occupe une place de choix à Rosh Pina, la musique est omniprésente. En effet, le village ne compte pas moins de 300 artistes et de nombreux concerts et festivals en plein air sont programmés régulièrement pour le plus grand bonheur du public de la région.

Or Saar, guitariste, flûtiste, chanteur et producteur est l’une des figures emblématiques de la scène musicale de Rosh Pina. Il se produit dans tout le pays pour des événements privés, des mariages, des anniversaires, ou encore des galas et donne une représentation chaque vendredi après-midi avant l’entrée de shabbat au centre des jeunes, ouvert à tous.

Caroline Haïat/i24NEWS Or Saar, musicien et producteur à Rosh Pina

"A Rosh Pina, j’organise des concerts en coopération avec la municipalité. J’ai sorti deux albums de 15 titres chacun de musique locale appelée ‘Shir Mekomi’ pour lesquels nous avons tourné des clips et dont tous les artistes: producteurs, caméramans, monteurs, graphistes etc sont originaires de Rosh Pina", a-t-il déclaré.

"J’évolue dans deux styles musicaux différents, l’un électronique et l’autre des années 60 aux années 90. J’ai notamment pour projet de développer davantage de concerts de musique électronique improvisés en live", précise Or, qui rêve à terme de se produire sur différentes scènes d’Israël et même de l’étranger.

Promouvoir la coexistence dès la maternelle

Rosh Pina, c’est aussi le vivre ensemble et la coexistence entre les peuples. A l’initiative de l’association Bustan Bnei Avraham, le jardin d’enfants Bustan Galil à Rosh Pina a été créé en 2016 pour favoriser le rapprochement entre Juifs et Arabes dès le plus jeune âge, grâce à l’éducation anthroposophique. Sept autres maternelles Bustan accueillent un public mixte à Yaffo depuis 2010.

L’initiative est née de la rencontre entre la directrice de l’association Ora, une juive de Rosh Pina et Ihab, un musulman de Jaffa, qui ont mis au monde trois enfants. A Rosh Pina, les parents particulièrement friands de ce genre de projet souhaitaient trouver une alternative éducative pour leurs enfants et ont donc vivement soutenu sa mise en place dans le village.

Dans cette maternelle, 17 enfants de 3 à 7 ans dont 4 Arabes israéliens originaires du village bédouin voisin Tuba, sont élevés dans la même optique: grandir en côtoyant de très près la culture de l’autre. Deux maîtresses arabes ne parlent que dans leur langue aux enfants, et Adar Varum, la maîtresse juive que nous avons rencontrée ne s’exprime qu’en hébreu.

Caroline Haïat/i24NEWS Adar Varum, maîtresse à l'école maternelle Bustan Galil à Rosh Pina

"A cet âge-là, les enfants sont comme des éponges, ils absorbent rapidement une langue qui n’est pas la leur. Ils sont capables de comprendre rien qu’en écoutant plusieurs fois les mêmes phrases au bout de quelques jours et on n’a pas besoin de leur traduire", explique-t-elle.

"Les enfants jouent, cuisinent et chantent dans les deux langues, nous célébrons aussi toutes les fêtes de l'islam, du christianisme et du judaïsme, pour qu’ils acquièrent une connaissance des traditions sans faire de différence. Les enfants n’ont pas les stéréotypes des adultes, ils ont bon cœur et ne cherchent qu’à se sociabiliser, c’est pour cela que nous mettons l’accent sur le vivre ensemble, à cet âge crucial du développement de l’individu", a-t-elle ajouté.

L’école maternelle située en pleine forêt propose de nombreuses activités directement en lien avec la nature, notamment du jardinage dans le potager mais aussi des travaux manuels à partir de matériaux naturels, ou encore la préparation de petits-déjeuners bio tous ensemble. A Bustan Galil, tout est fait pour contribuer au bien-être physique et mental de l’enfant, dans un cadre respectueux de l’environnement.

Caroline Haïat/i24NEWS Rosh Pina, Israël

"Nous organisons chaque matin et chaque après-midi des cercles pédagogiques où les enfants font des mouvements avec leur corps au rythme d’une histoire racontée en arabe et en hébreu avec des sujets variés selon les saisons", raconte Adar.

En outre, des événements visant à renforcer le lien entre les parents des deux communautés ont lieu tout au long de l’année. Piques-niques, repas de fin de jeûne pendant le Ramadan, préparation de plats pour les femmes qui accouchent ou encore envois de michlohei manot (paniers de cadeaux) pendant Pourim, tout est pensé pour montrer aux enfants que "c’est la voie à suivre."

"C’est une initiative pour la paix à travers la musique, la culture et le sport, loin des considérations politiques" ajoute Adar. "Nous espérons voir ce genre d’école dans tout le pays afin d’éduquer des générations qui dans 30 ans sauront cohabiter intelligemment, c’est essentiel d’agir à notre échelle dans ce sens", a-t-elle conclu.

Rosh Pina, signifiant "pierre angulaire", a été fondée en 1878 par des pionniers de Safed qui ont acquis la moitié des terrains du village arabe de Jaouni, et l’ont rebaptisé Gaï Ouni. En 1882, une association sioniste rachète les terres, permettant à de nouveaux pionniers de s’installer sur ce lieu qui deviendra Rosh Pina. En 1884, le baron Rothschild y fait également construire un atelier de tissage de soie. Avant l'indépendance d’Israël, Rosh Pina servait de transit aux Juifs de Syrie fuyant leur pays d'origine, mais aussi de centre d'hébergement pour les fondateurs des villages environnants.

Caroline Haïat/i24NEWS Synagogue de Rosh Pina, Israël

Construite en 1887 grâce aux dons du baron de Rothschild, la synagogue de Rosh Pina s’inscrit parfaitement dans le style du village avec sa façade en dalles qui rappelle le sol des rues pavées. Son architecture est un mélange de plusieurs influences en termes de construction que l’on retrouve notamment à Safed mais aussi à l’étranger.

Une médecine de qualité

Une médecine de renom fait elle aussi partie de la réputation de Rosh Pina. En effet, l'association très réputée "Mifné" accueille les autistes des quatre coins du globe qui viennent y recevoir des traitements, parfois sur plusieurs semaines.

Par ailleurs, la clinique communautaire de médecine alternative à Rosh Pina, ouverte depuis un mois et demi, fait le bonheur des habitants de la région et a déjà remporté un franc succès. Diverses pratiques telles que le yoga médical, la naturopathie, la médecine chinoise, la réflexologie ou encore la psychothérapie sont proposées par une équipe de 8 professionnels, à des prix compétitifs. Située dans un complexe appelé Arsenia qui comprend également une galerie d’art, la clinique fait partie d’un projet élaboré par la municipalité.

Caroline Haïat/i24NEWS Rotem Ashkenazy, acupuncteur de médecine chinoise à Rosh Pina

"La clinique fonctionne trois jours par semaine, et pendant le weekend, des expositions sont organisées. Nos soins sont adaptés à tous les publics, des enfants aux personnes âgées. Nous travaillons en coopération avec tous les membres de l’équipe afin de donner aux patients un diagnostic de qualité et soulager leurs maux du mieux possible", a déclaré Rotem Ashkenazy, acupuncteur de médecine chinoise, qui possède également une clinique privée.

Le village de Rosh Pina, petit bijou et pôle majeur de la Galilée a un bel avenir devant lui, notamment grâce aux nombreuses initiatives en faveur de son rayonnement. L’étape incontournable d’une excursion dans le nord!

Caroline Haïat est journaliste pour le site en français d'i24NEWS