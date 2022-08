Israël/Salmonelle: l'usine Strauss Elite autorisée à reprendre progressivement sa production

La salmonelle aurait apparemment été introduite par des pigeons entrés dans l'usine par des trous dans le toit

Le ministère de la Santé a annoncé dimanche que l'usine Strauss Elite avait été autorisée à reprendre progressivement ses activités.

Cette décision a été prise au terme d'un audit sanitaire et technologique effectué avant le retour d'un permis de production en bonne et due forme. Le ministère a déclaré que les audits se poursuivraient jusqu'à ce que l'usine soit autorisée à reprendre pleinement ses activités.

L'autorisation a été donnée après que toutes les mesures réclamées au fabricant ont été mises en œuvre, incluant le nettoyage en profondeur de l'équipement et l'assurance que les lignes de production répondaient aux nouvelles normes.

Après l'audit, les inspecteurs du ministère ont approuvé un retour à la production des gaufrettes avec et sans gluten de la marque.

Le ministère de la Santé avait lancé un audit sanitaire et technologique le 26 avril dernier, suite à des traces de salmonelle retrouvées dans l'usine et un rappel des produits de la marque rendu public le 25 avril. Lors de l'audit, des lacunes importantes ont été constatées amenant le ministère à suspendre le permis de production de l'entreprise pour une période de trois mois, ou jusqu'à ce que toutes les lacunes constatées aient été corrigées. La salmonelle aurait apparemment été introduite par des pigeons entrés dans l'usine par des trous se trouvant dans le toit.

Le géant de l'agroalimentaire israélien a été forcé de retirer des millions de tablettes de chocolat, de barres de céréales et de biscuits des rayons des supermarchés à travers le pays. Entretemps, les consommateurs se sont tournés vers d'autres marques de produits chocolatés, à la fois importés et fabriqués localement, et Strauss-Elite - en situation de quasi-monopole et longtemps considéré comme le "roi du chocolat israélien" - a subi d'énormes pertes financières et boursières.

Outre les systèmes d'échantillonnage environnemental, de contrôle des produits finis et des matières premières de la marque qui ont été modernisés, chaque lot sera désormais vérifié avant qu'il ne quitte l'usine, a indiqué le ministère. De vastes améliorations sanitaires ont été apportées, notamment l'étanchéité des toits, un nettoyage approfondi, le remplacement de certains équipements, le remplacement des sols et le scellement des fissures.

Des changements dans la structure organisationnelle ont également été effectués, et l'équipe responsable de la qualité des produits a été élargie. Le ministère a indiqué qu'il permettrait un retour à la production régulière par phases, l'entreprise étant tenue de prouver qu'elle a mis en œuvre tous les changements requis.