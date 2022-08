Israël: les joies de la pétanque à Tel-Aviv

"Avec la pétanque, on a recréé l'ambiance du sud de la France"

Des terrains de pétanque ont été installés en plein cœur de Tel-Aviv, répondant à une demande de la communauté française de la ville.

Les amateurs se pressent ainsi chaque semaine sur la très chic avenue Rothschild depuis maintenant huit ans.

"On se retrouve ici deux fois par semaine entre amis. Mais si l'ambiance est bon enfant en dehors du terrain, quand on joue c'est la guerre, 'milhama' comme on dit en hébreu", plaisante l'un des habitués qui fréquente le terrain depuis cinq ans. "On se bat au millimètre près", assure-t-il.

En plus de la bonne humeur, le partage culturel est également au rendez-vous. Ainsi, de nombreux Israéliens se sont également mis à la pétanque après avoir découvert le jeu sur la célèbre artère de la Ville blanche.

"J'adore cette activité, elle est très conviviale", témoigne un jeune joueur israélien.

"Avec la pétanque, on a recréé l'ambiance du sud de la France", se réjouit un Franco-israélien qui fréquente ces terrains depuis la première heure. Un sens du détail qui va jusqu'au Pastis - la fameuse "Pastaga" - servi à l'issue du jeu...