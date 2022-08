Jérusalem-Est: un programme pour former les Arabes israéliens aux emplois du secteur public

En 2019, seuls 12% d'entre eux travaillaient dans la fonction publique

Le ministère israélien du Patrimoine lance un programme expérimental de formation des Arabes de Jérusalem-Est à divers emplois du secteur public: municipalité, entreprises publiques et ministères.

Le programme sera géré par le Centre Yesodot et offrira initialement une formation pratique à une soixantaine de participants originaires de Jérusalem-Est.

La formation comprendra des rencontres avec des personnes travaillant dans les secteurs public et social, la familiarisation avec les différentes plates-formes et l'étude des questions fondamentales concernant la population d'Israël, avec un accent particulier sur l'histoire et la culture du pays.

Le programme durera trois ans et coûtera environ 1 million de shekels. Les participants suivront dans un premier temps une formation collective de quelques mois, puis partiront en stage dans les ministères et le secteur public, avec un accompagnement individuel et personnalisé.

À la fin de la période de formation, ils seront immédiatement placés dans des emplois du secteur public.

Une étude du Jerusalem Institute for Policy Research a révélé que la population arabe de Jérusalem-Est avait un meilleur niveau d'éducation que la population arabe israélienne dans son ensemble. Environ 29 % des femmes et 17 % des hommes à Jérusalem-Est ont des diplômes universitaires, contre 22 % des femmes et 14 % des hommes dans la population arabe en général.

Malgré cela, 69 % des femmes de Jérusalem-Est ne travaillent pas du tout, et les hommes travaillent pour la majorité dans la construction et les services domestiques et sont mal rémunérés.

Selon les chiffres du Centre de recherche et d'information de la Knesset, fin 2019, seuls 12 % des travailleurs de la fonction publique étaient des Arabes israéliens.

En outre, un rapport du contrôleur de l'État publié le mois dernier indiquait que la proportion d'Arabes employés dans les autorités locales à population mixte était extrêmement faible.

Le plan actuel alloué au développement du secteur arabe en Israël s'élève à 2,1 milliards de shekels.