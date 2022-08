"Les hôtesses de l'air étaient surprises que deux passagers se soient introduits dans le vol par erreur"

Plusieurs jours après l'incident du vol Transavia Tel Aviv-Paris mercredi soir dernier qui a vu deux passagères monter à bord par erreur et ressortir précipitamment de l'avion créant un mouvement de panique et des conséquences en cascade, la colère ne retombe pas et les passagers exigent des indemnités auprès de la compagnie aérienne. Les excuses de Transavia n'ont pas calmé ces centaines de voyageurs qui ont vécu des heures éprouvantes et finalement dû patienter dans des conditions difficiles... deux jours.

Jules raconte que le vol était affiché avec quatre heures de retard. Le jeune homme a embarqué mais l'avion n'a pas pu décoller à cause de deux passagères. "Ces passagères devaient prendre un vol EasyJet. Une fois qu'elles sont sorties, la police israélienne est intervenue pour procéder à une fouille des sièges et des bagages à main", a-t-il confié.

"Nous sommes sortis de l'avion, et avons attendu plus de quatre heures à l'aéroport de Tel Aviv pour récupérer nos bagages sans avoir volé, et sans aucune information de la part de Transavia. Même les hôtesses de l'air étaient surprises que deux passagers se soient introduits dans le vol par erreur. Et nous non plus, on ne comprend toujours pas comment une telle chose a pu arriver" a-t-il poursuivi.

"Cela a été très difficile pour les familles car les enfants étaient très jeunes et aussi pour les personnes âgées qui avaient besoin d'une assistance pour se déplacer. Ils ont du attendre des heures, 28h en tout, sur un fauteuil roulant et personne pour leur apporter un verre d'eau ou se rafraichir. Cela a été très éprouvant pour les familles et aussi les personnes âgées", témoigne de son côté Benjamin Marciano.

"Il y avait beaucoup de solidarité dès le début, des personnes ont eu l'idée de tous se rassembler sur un groupe WhatsApp et de saisir la justice. Je ne pense pas que le projet soit totalement en marche mais les personnes qui en sont à l'origine sont très déterminées", a-t-il ajouté.

"L'objectif de la plupart des passagers est de se faire rembourser intégralement leur billet ou des dédommagements car certains ont du dormir à l'hôtel à leurs frais", a précisé M. Marciano.

Le lendemain après-midi, un vol vers Paris est affrété, mais alors que les passagers sont en salle d'embarquement, les passagers apprennent que le vol est annulé. Plusieurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux montrent des passagers de l'avion dormir à l'aéroport par terre.

L'avocat Gilles-William Goldnadel a dénoncé le scandale sur les réseaux sociaux et a saisi la justice au nom de certains des passagers.