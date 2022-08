Accord nucléaire iranien: rencontre entre Yaïr Lapid et Benyamin Netanyahou

Le chef de l'opposition a affirmé que le briefing sécuritaire l'avait rendu "plus inquiet qu'avant"

Le Premier ministre Yaïr Lapid et le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou se sont affrontés lundi après que le Premier ministre ait fait un briefing sécuritaire à son prédécesseur sur l'accord nucléaire émergent entre l'Iran et les puissances mondiales.

Selon le bureau du Premier ministre, la réunion a porté sur l'accord avec l'Iran et "les activités diplomatiques et de défense qu'Israël mène pour influencer cette question", ainsi que sur d'autres questions de sécurité nationale non précisées.

"En matière de sécurité nationale, il n'y a pas d'opposition ou de coalition en Israël. Israël est fort et agira dans l'unité pour protéger ses intérêts sécuritaires contre ceux qui tentent de nous nuire", a déclaré M. Lapid.

Le secrétaire militaire de Yaïr Lapid, Avi Gil, a également participé à la réunion.

M. Netanyahou s'est adressé à la presse après le briefing, disant qu'il était "plus inquiet après la réunion qu'avant".

Il a accusé M. Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz de s'être "endormis au travail" au cours de l'année écoulée, et a déclaré qu'ils devraient faire pression sur le Congrès américain et s'exprimer dans les médias américains.

"J'ai un message clair pour les ayatollahs de Téhéran : le 1er novembre, nous apporterons à Israël un leadership fort et décisif qui garantira qu'avec ou sans accord, ils n'auront jamais d'armes nucléaires", a déclaré Netanyahou, faisant référence aux prochaines élections législatives en Israël.

Il a néanmoins promis de soutenir toute mesure "résolue" prise par le gouvernement intérimaire actuel contre l'Iran.

Le parti Yesh Atid de M. Lapid a accusé M. Netanyahou d'avoir causé "d'énormes dégâts" en tant que Premier ministre.

"En plus des énormes dégâts qu'il a causés pendant son mandat, le chef de l'opposition continue de saboter et de mettre en danger la sécurité des citoyens israéliens. Tandis qu'il continue à produire des vidéos sans intérêt, le gouvernement israélien dirigé par Yaïr Lapid fera tout pour protéger les intérêts nationaux en matière de sécurité", a déclaré le parti sur Twitter.

Dans une déclaration ultérieure, M. Lapid a affirmé qu'il ne voulait pas se battre avec M. Netanyahou sur la position d'Israël sur le renouvellement de l'accord sur le nucléaire iranien, avertissant que de telles querelles nuisaient à la sécurité d'Israël.