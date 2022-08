Israël: des couples LGBT demandent à la Haute Cour de faire appliquer la loi sur la maternité de substitution

En 2021, Israël a levé l'interdiction de la maternité de substitution pour les couples de même sexe

Des couples LGBT, ainsi que deux ONG, ont déposé dimanche une pétition auprès de la Haute Cour de justice d'Israël afin de convaincre l'État d'appliquer l'arrêt de juillet 2021 concernant la maternité de substitution pour les couples de même sexe.

Cet arrêt a levé l'interdiction de la maternité de substitution pour les couples de même sexe et les hommes célibataires, car elle était auparavant limitée aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires ayant du mal à concevoir.

Ce changement était censé entrer en vigueur le 11 janvier 2022.

Selon Yoav et Itai Arad-Pinkas, couple gay, le ministère de la Santé a compliqué leur demande de gestation pour autrui, affirmant que "la discrimination flagrante se poursuit."

"Les hommes célibataires et les couples homosexuels n'ont pas le droit de participer au nom de l'État aux traitements de fertilité nécessaires au processus, et il n'y a pas de remboursements égaux au sein du plan de santé ou de l'assurance complémentaire", ont-ils écrit dans la pétition.

Le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a répondu que quelques dizaines de mères porteuses pour des homosexuels avaient été approuvées, conformément à la décision de la Haute Cour.

Le ministère a toutefois indiqué qu'il étudiait la possibilité d'accorder un financement public aux hommes homosexuels pour ce processus, précisant que si la loi existante autorise le financement pour les femmes, il pourrait en être autrement pour les hommes homosexuels.

Dans la pétition, les ONG font valoir que la gestation pour autrui serait plus difficile et inégale sans financement.

Itai et Yoav se battent depuis plusieurs années pour le droit à la maternité de substitution en Israël, et ont déposé une pétition à ce sujet auprès de la plus haute juridiction du pays en 2010.