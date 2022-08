Israël: émeutes au concert d'Itay Levi, la sécurité disperse la foule à l'aide de gaz lacrymogène

Une enquête a été ouverte

Des émeutes ont éclaté lundi soir au concert du chanteur israélien Itay Levi à Césarée lorsque des fans sont montés sur la scène pour approcher la star.

"Je m'excuse et demande pardon à mon public. Je pardonne aussi tous ceux qui étaient là et qui ont participé à ce qui s'est passé. Merci d'être venus me rendre heureux," a déclaré Itay Levi mardi matin.

Lors de sa dernière chanson, après plus d'une heure et demie de spectacle, certains fans ont sauté sur scène pour prendre des photos et embrasser le chanteur. Les agents de sécurité sont intervenus pour tenter de les faire descendre, puis une bagarre a débuté et les agents ont dû utiliser des gaz lacrymogène pour disperser la foule, provoquant le chaos général. Certaines personnes ont reçu des traitements à l'hôpital.

"Au début, j'ai vu des gens courir vers moi, comme à chaque fois, je les ai serrés dans mes bras et les ai embrassés. C'est seulement après que j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène", a affirmé le chanteur.

"Ça me fait mal de voir cela. J'ai travaillé sur ce spectacle pendant trois mois 24 heures sur 24 juste pour que nous puissions être heureux comme nous savons le faire et puis en un instant tout a changé. J'essaie toujours de comprendre comment c'est arrivé et pourquoi mais je n'ai toujours pas de réponses. Je suis sûr d'une chose - la musique est pour l'âme et rend heureux. C'est comme ça que ça a toujours été avec vous et ça continuera de l'être," a écrit Itay Levi sur sa page Instagram.

