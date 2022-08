Israël: la rentrée des classes aura-t-elle lieu?

Même si un accord est signé, pas moins de 6.000 professeurs manqueront à l’appel

L’heure est à l’optimisme. Après deux mois de flou et de tensions entre le ministère des Finances et Yaffa Ben David - la toute puissante présidente du syndicat des enseignants - au sujet des salaires et des conditions de travail dans le système éducatif, tout semble possible.

A deux jours de la rentrée scolaire, le spectre d’une grève des professeurs ne s’est toujours pas tout à fait estompé mais semble s’éloigner pour près de 2 millions d'élèves israéliens.

Des accords ont déjà été conclus sur des questions telles que le salaire des directeurs d’école, la possibilité de leur accorder un budget pour récompenser les meilleurs professeurs, ou pour établir des contrats particuliers.

Deux sujets demeurent en suspens: les salaires des enseignants ayant de l’ancienneté et le calendrier des congés scolaires. Mais le ministre des Finances Avigdor Lieberman a exprimé lundi son optimisme, estimant sur Twitter qu’il y avait "de la bonne volonté de la part de toutes les parties".

Et s’il est difficile pour les parents et les enseignants de savoir si les établissements scolaires ouvriront leurs portes dès ce jeudi 1er septembre, les préparatifs vont toutefois bon train.

"Qu’il y ait grève ou pas je prépare déjà la rentrée, j’ai même pris mon ordinateur avec moi à l’étranger", raconte Nourit Sperling, enseignante du secondaire, tout juste rentrée d’un séjour en Belgique: “je veux déjà préparer mes cours".

Le mouvement de grève, “légitime”, a été lancé il y a déjà plusieurs mois pour réclamer de meilleures conditions salariales face à des rémunérations "trop basses", qui n’ont pas été réévaluées "depuis des années", signale une directrice d’école du centre du pays, tandis que les nouveaux enseignants, souvent à temps partiel, sont largement touchés.

"Tout l’appareil éducatif est à revoir ! ", s’exclame-t-elle, citant l’exemple du quota d’heures qui lui est attribué en fonction du nombre de classes et d’élèves, qu’elle doit répartir en nombre de postes.

"Au final, il ne me reste que quelques heures à distribuer, et je ne peux pas accorder un poste à plein temps à un autre enseignant donc je propose un temps partiel", explique-t-elle, soutenant la grève.

Les négociations avec le ministère des Finances ont été au point mort ces neuf derniers mois, a confirmé Yaffa Ben David, depuis la mise en place de la dernière coalition gouvernementale, date avant laquelle Israël a été privé de gouvernement pendant trois années et aucune démarche n'était alors envisageable.

"La grève nuit au personnel enseignant, aux parents, aux enfants, en particulier après les deux dernières années que nous venons de passer", admet la directrice faisant référence à l'épidémie de Covid-19, "mais c’est notre seul moyen d’action".

Les professeurs israéliens délivrent 26 heures de cours par semaine en primaire et 23 heures en secondaire, et doivent assurer une présence de 36 heures hebdomadaires pour encadrer des petits groupes d’études.

"Mais le travail n’est jamais fini, et il y a quelque chose qu’on ne connaît pas en France, c’est les entretiens téléphoniques", précise Yoel Grumbach, enseignant, formateur et responsable des élèves nouveaux immigrants au ministère de l'Education.

"Les professeurs restent disponibles pour les parents sur leur portable parfois à des heures tardives ou tôt le matin, le week-end ou pendant les vacances", souligne-t-il.

Yoel Grumbach plaide ainsi pour une "revalorisation" du statut de l’enseignant, "par le biais du salaire mais pas seulement, il faut revoir la position du professeur, parce qu’il s’agit de l’avenir de nos enfants, l’avenir du pays où les enseignants sont censés être le fer de lance".

Lundi soir, les enseignants ont manifesté sur la place Habima de Tel Aviv dans l’espoir de convaincre les parties de signer un accord sans nuire à la rentrée scolaire. Ils ont le soutien de l’Association des parents d’élèves mais aussi celui de la ministre de l’Education, Yifat Shasha-Biton.

"Mon intuition me dit que le litige prendra fin dans la nuit de mardi à mercredi et que les cours commenceront dès jeudi matin", confie Yoel Grumbach.

"Ben David n’abandonnera pas", selon lui, "et elle le fait uniquement pour le bien du système scolaire qui traverse une très grosse crise", tandis que même si un accord est signé, pas moins de 6.000 professeurs manqueront malgré tout à l’appel.