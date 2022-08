Israël: les prix de l'essence devraient baisser mercredi à minuit, moins que prévu

Le litre atteindra son niveau le plus bas depuis plus d'un an

Le ministère des Finances a annoncé mardi matin qu'en collaboration avec l'administration fiscale, il avait décidé de faire baisser le prix de l'essence à la pompe de 0,20 à 0,30 shekel (6 à 9 centimes d'euros), une baisse moins conséquente que celle de 0.30 à 0.40 shekel (9 à 12 centimes d'euros) initialement prévue. Cette réduction, dont la valeur exacte sera annoncée plus tard dans la journée et entrera en vigueur à minuit mercredi soir, amènera toutefois le coût par litre à son niveau le plus bas depuis plus d'un an. Il s'agira de la deuxième réduction de l'essence au cours des deux derniers mois, pour une baisse totale de près de 2 Shekels (0,60 centimes d'euros). Cette remise des prix est le résultat de la baisse par le gouvernement de la taxe d'accise sur l'essence, annoncée pour la première fois par le ministre des Finances Avigdor Liberman en avril, et de la baisse du prix du pétrole brut, qui diminue à l'échelle mondiale depuis début juin. Le prix actuel est de 6,58 shekels (1,98 euro) pour un litre de d'essence en libre-service, tandis que les prix ont culminé en juin à 8,08 shekels (2,43 euros) le litre.