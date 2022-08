Tragédie du mont Meron: une lettre d'avertissement transmise à Benyamin Netanyahou par la commission d'enquête

B. Netanyahou n'a pas "agi comme on s'y attendait de la part d'un Premier ministre"

Dans le cadre de l'enquête menée par la commission d'Etat sur la catastrophe du mont Meron, de premières lettres officielles d'avertissement de négligence ou d'actes répréhensibles ont été adressées ce mardi à l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, à l'ancien ministre de la Sécurité publique Amir Ohana, au chef de la police israélienne Kobi Shabtai, à l'ancien ministre des Affaires religieuses Yaakov Avitan et à plusieurs autres policiers, responsables gouvernementaux et sécuritaires.

La lettre transmise à Benyamin Netanyahou indique qu'il n'a pas "agi comme on s'y attendait de la part d'un Premier ministre pour résoudre" les problèmes sur le site.

"En tant que personne qui a été Premier ministre pendant plus de 12 années consécutives au cours de la période concernée, l'ancien Premier ministre Netanyahou savait, ou aurait dû savoir, que la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai à Meron avait été mal entretenue au fil des ans, et posait un danger pour les nombreux participants au pèlerinage qui a lieu chaque année à Lag Baomer", écrit encore la commission dans sa lettre d'avertissement.

Une grande partie de l'enquête menée depuis un an a tourné autour des échecs des ingénieurs, ainsi que ceux des responsables des affaires religieuses et de la police impliqués, afin de s'assurer que les structures accueillant le public soient sûres et que le site ne soit pas surchargé de visiteurs.

Parallèlement, de hauts responsables politiques ont également été entendus à propos du drame qui a fait 45 morts lors du pèlerinage de Lag Baomer en 2021.

Les lettres d'avertissement interviennent un peu plus d'un mois après que Benyamin Netanyahou et l'ancien chef du Conseil de sécurité nationale Meir Ben Shabbat ont témoigné devant le comité, clôturant la série d'auditions de hauts responsables politiques, parmi lesquels l'ancien ministre de l'Intérieur Aryeh Deri et l'ancien ministre de la Sécurité publique Amir Ohana.

"Je ne peux pas assumer la responsabilité de quelque chose que j'ignorais", avait déclaré Benyamin Netanyahou à la commission d'enquête fin juillet, ajoutant qu'il avait eu pour rôle de veiller aux conséquences épidémiologiques de la tenue du pèlerinage au plus fort de l' épidémie de Covid-19. Il a précisé qu'il savait qu'une foule très nombreuse se rendait à Meron chaque année, mais qu'il ignorait qu'il existait un problème de sécurité réel sur le site.

Rejetant les allégations selon lesquelles il aurait été contraint d'ignorer les problèmes de sécurité par ses partenaires politiques des partis ultraorthodoxes, l'ancien Premier ministre a noté qu'il n'avait pas hésité à faire fermer le mont Meron au printemps 2020 en raison de la crise du coronavirus.

Mais la commission d'enquête a affirmé que ces réponses n'étaient pas satisfaisantes en raison de la durée pendant laquelle le chef du Likoud a été Premier ministre, et du nombre de contrôleurs et rapports gouvernementaux que son bureau avait reçus avertissant d'une catastrophe potentielle sur le mont Meron.