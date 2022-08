Israël: le ministère de l'Education alerte les jeunes des conséquences de la diffusion de contenus sexuels en ligne

"La diffusion de photos et de vidéos à caractère sexuel est un phénomène de plus en plus courant"

Le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur et l'unité 105 de la police israélienne ont créé un tutoriel pour les adolescents afin de leur apprendre les dangers et les conséquences de la diffusion en ligne de photos et de vidéos à caractère sexuel.

Le didacticiel interactif, qui s'adresse aux jeunes de 12 à 15 ans, suit l'histoire d'une adolescente appelée Shelly qui découvre que des photos d'elle nue ont été diffusées en ligne. Le film éducatif fait des allers-retours entre elle assise avec ses amis discutant de ce qu'il faut faire à ce sujet, et un autre groupe d'amis qui discutent de l'opportunité de diffuser davantage de photos.

Le didacticiel vise à prévenir des situations comme celle de Shelly, en alertant la jeunesse israélienne sur les effets de la diffusion des contenus à caractère sexuel sur les victimes, et les conséquences potentielles du partage de photos intimes. Le tutoriel insiste également sur le fait qu'il est répréhensible de diffuser des photos intimes d'autres personnes sans leur permission, même si elles sont déjà en circulation.

Le but de la vidéo est que les adolescents sachent à qui s'adresser et quoi faire lorsqu'une photo intime est diffusée. Le didacticiel souligne l'importance d'alerter les parents ainsi que tout adulte capable de fournir son aide, et présente la ligne d'assistance téléphonique 105 de la police, spécialisée dans l'aide aux jeunes confrontés à de telles situations.

Le tutoriel présente également aux adolescents la loi sur les vidéos interdisant le partage de photos et de vidéos à caractère sexuel sans le consentement du sujet. La peine encourue pour une telle infraction va jusqu'à cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 120.000 shekels.

Après chaque section du didacticiel, les participants doivent répondre à des questions pour tester ce qu'ils ont appris. Les questions sont liées à la diffusion d'images sexuelles en ligne, mais couvrent également des sujets tels la sexualité, le harcèlement sexuel ou le consentement.

"Le ministère de l'Éducation vise à fournir des connaissances et des outils adaptés à la réalité de la jeunesse, à l'espace numérique et à ses cercles sociaux", a indiqué le directeur général du ministère de l'Éducation, Dalit Shtauber. "Le didacticiel ne se concentre pas seulement sur l'éducation à une interaction sociale saine, mais crée également une identification émotionnelle avec les élèves qui ont été blessés et confronte les élèves aux conséquences de leurs actes."

"Le didacticiel se base sur les incidents traitée par la hotline 105", a souligné le chef de la division civile du 105, le Dr Naava Cohen-Avigdor. "La diffusion de photos et de vidéos à caractère sexuel est un phénomène grave qui devient de plus en plus courant, touchant un nombre croissant de jeunes. Cela entraîne également du chantage, des menaces et de graves dommages émotionnels chez les victimes."