Israël: des chercheurs produisent des nanodiamants capables de délivrer des remèdes médicinaux à travers la peau

Les nanodiamants pénètrent dans les tissus sans causer de dommages

La peau est l'un des organes les plus accessibles du corps humain, mais la pénétration de ses couches profondes pour des traitements médicinaux et cosmétiques échappe encore à la science.

Bien qu'il existe certains remèdes administrés par la peau, cette méthode de traitement est rare car les particules qui pénètrent ne doivent pas dépasser 100 nanomètres (un millième de centimètre). Créer des outils efficaces à l'aide de particules aussi minuscules est de ce fait un défi de taille. Comme les particules sont si petites et difficiles à voir, il est tout aussi difficile de déterminer leur emplacement exact à l'intérieur du corps - information nécessaire pour s'assurer qu'elles atteignent le tissu ciblé.

Une nouvelle approche mise au point par des chercheurs de l'université Bar-Ilan, en Israël, offre une solution innovante pour surmonter ces deux difficultés. En combinant des techniques de nanotechnologie et d'optique, ils ont produit de minuscules particules de diamant (nanométriques) capables de pénétrer la peau pour délivrer des remèdes médicinaux et cosmétiques.

En outre, ils ont créé une méthode optique sûre, basée sur le laser, qui permet de quantifier la pénétration des nanodiamants dans les différentes couches de la peau et de déterminer leur emplacement et leur concentration dans les tissus corporels de manière non invasive.

Cette innovation vient d'être publiée par des chercheurs de l'Institut de nanotechnologie et des matériaux avancés de l'université, en coopération avec la faculté d'ingénierie Kofkin et le département de chimie, dans la revue scientifique ACS Nano.

Les nanodiamants - d'une taille d'un millionième de millimètre - sont produits par la détonation d'explosifs dans une chambre fermée. Dans ces conditions, une température et une pression élevées provoquent la fusion des atomes de carbone présents dans les explosifs. Les nanodiamants ainsi créés sont suffisamment petits pour pénétrer dans les tissus - et même dans les cellules - sans causer de dommages.