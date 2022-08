Le Collège des Frères, l'école du multiculturalisme en plein coeur de Yafo

"Les valeurs chrétiennes sont véhiculées, mais sans l’étiquette religieuse car nous sommes ouverts à tous"

Promouvoir la coexistence et offrir une éducation multiculturelle depuis la maternelle aux enfants, telle est la mission du Collège des Frères à Tel-Aviv, fondé en 1882 par les Lassaliens.

Dans cet établissement situé au coeur de Yafo, les élèves de toutes confessions apprennent l’hébreu, l’arabe, l’anglais et le français de la maternelle à la terminale et ont la possibilité de préparer, au choix, un baccalauréat français ou un bagrout israélien afin d’accéder aux universités d’Israël et d’Europe.

Environ 50% d’élèves musulmans, 25% de chrétiens et 20% de juifs et autres religions sont accueillis dans cet immeuble imposant autour des valeurs lasalliennes du sens de la communauté, du respect de l’autre, du partage, du sens de la justice et de l’engagement à lutter contre la pauvreté. La transmission des valeurs républicaines, de laïcité, de citoyenneté, de culture de l'engagement et de lutte contre toutes les formes de discriminations y sont aussi fondamentales.

"Le Collège des Frères existe dans 80 pays dont Israël, avec un établissement à Yafo et un autre à Jérusalem. A l’origine, il s’agissait, grâce à un enseignement gratuit, de donner la même chance de réussite à tous les élèves, même les plus défavorisés. Aujourd’hui, notre école est privée mais l’objectif n’a pas changé: nous souhaitons offrir une éducation d’excellence au plus grand nombre d’enfants possible, certains bénéficient même de quelques bourses données par les frères", explique Céline Cateland-Sharon, responsable des classes de CP et CE1 (aleph/beth) et enseignante.

Caroline Haïat/i24NEWS Collège des Frères, Yafo, Israël

"Les valeurs chrétiennes sont véhiculées, mais sans l’étiquette religieuse car nous sommes ouverts à tous", ajoute-t-elle.

Bayan, habitante Arabe israélienne de Yafo depuis 9 ans, a scolarisé ses deux enfants au Collège des Frères depuis la maternelle. Cette année, ils rentrent en CP et CE2. La jeune femme explique avoir choisi cet établissement essentiellement pour la pluralité des langues enseignées. "Nous habitons dans une ville mixte, Yafo, donc mes enfants depuis tout petits entendent au quotidien l’arabe et l’hébreu. A la maison, je leur parle en arabe et mon mari essaye de parler avec eux en anglais au maximum. Je souhaitais qu’ils aient une langue supplémentaire avec le français, car pour moi, une langue c’est un cadeau qui ouvre beaucoup de portes", analyse-t-elle.

"En tant que minorité en Israël, nous avons conscience que notre identité d’Arabes israéliens nous limite et pour cela, c’était important d’offrir aux enfants plusieurs options via les langues. C’était crucial qu’ils grandissent dans un environnement multiculturel, afin qu’ils aient des amis de toutes origines et côtoient des enfants venant de pays différents, c’est une chance énorme", poursuit-elle.

En maternelle, les élèves apprennent l’hébreu et le français, puis en CP ils débutent l’arabe et en 3e l’anglais. Ils ont aussi une heure de religion selon la confession de chacun, et en CE2 des cours de Torah sont dispensés à tout le monde.

"Ce contexte multiculturel et multilingue est passionnant et très intéressant. Il pose aussi beaucoup de difficultés mais ces interactions sont très riches pour les élèves", déclare Céline.

Des cours de danse, musique, de sport et d'arts sont aussi au programme. En primaire, des cours d’éducation lasallienne ont lieu une fois par semaine, qui comprennent notamment les différentes fêtes pour apprendre à connaître son prochain.

Caroline Haïat/i24NEWS Collège des Frères, Yafo, Israël

Les élèves en uniforme aux couleurs de l’école ont cours jusqu'à 14h15 du dimanche au jeudi et jusqu'à 12h40 le vendredi. Des activités périscolaires leur sont ensuite proposées jusqu’à 16h. En outre, des événements visant à enrichir leur parcours scolaire sont organisés et les parents peuvent faire des présentations en classe sur des sujets divers.

Pour Fauzia, mère de trois enfants et habitante de Yafo, la scolarité au Collège des Frères se transmet de génération en génération. Son père y était professeur et elle a elle-même étudié dans cet établissement où ont été scolarisés ses enfants.

"Mes deux grands ont fait leurs études au Collège des Frères et ma plus jeune rentre au CP cette année. Selon mon père, c’est l’une des meilleures écoles, surtout grâce à l’apprentissage de la langue et de la culture française. Bien que cet enseignement soit éloigné de notre langue maternelle et de notre identité, il représente un avantage incroyable", a-t-elle affirmé.

Fauzia raconte qu’en raison de la mixité dans laquelle elle a été baignée dès son plus jeune âge, son intégration à l’université et dans la vie active en tant qu’Arabe israélienne s’est faite plus facilement. "Cette école, c’est en réalité le reflet de ce qui se passe à l’extérieur, ça leur apprend très tôt le vivre ensemble, à l’image de Yafo qui est une ville mixte", a-t-elle dit.

Préparer au vivre-ensemble

La notion de coexistence fait partie intégrante de l’identité du Collège des Frères. "On essaye de faire des projets pour que les élèves s'invitent les uns les autres, pour les rapprocher", raconte Céline, ajoutant toutefois qu’ils se lient davantage d'amitié avec ceux qui parlent la même langue qu'eux.

"Quand ils grandissent, les différences culturelles s'accentuent et ils ont tendance à se séparer pour se retrouver ensuite, même si certains s'intègrent parfaitement", assure -t-elle.

Des écoles encore trop marginales

Dans la région de Tel-Aviv, l’existence de ce type d’école mixte se fait encore trop rare bien que les initiatives se multiplient pour en développer davantage.

"L’ancien président Rivlin avait élaboré le programme Tikva Israël pour diversifier l’éducation et favoriser la communication entre les communautés, car l'éducation est je trouve beaucoup trop ghettoïsée. Malheureusement, on ne dispose pas suffisamment de moyens et d'outils pour pallier au manque de ces établissements", regrette Céline.

Sur ce modèle de mixité, l’école Koulanou yahad (tous ensemble) fera sa première rentrée le 1er septembre à Tel-Aviv, grâce à l’action de parents d'élèves.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS