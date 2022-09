Israël: quels sont les prénoms les plus portés par les élèves de CP?

3.770 paires de jumeaux, 71 triplés et des quadruplés font partie des classes de CP de cette rentrée

En ce jour de rentrée scolaire en Israël, un classement des prénoms les plus portés par les élèves de CP a été établi, avec en top Mohammed, Omar, Ariel et pour les filles Tamar, Miriam et Abigail.

2206 "Mohammed", 1597 "Omar", 1546 "Ariel ont été inscrits au CP ainsi que 1167 "Tamar", 1115 "Miriam" et 1037 "Avigail".

Envrion 177.000 enfanrts ont fait leur entrée au CP cette année. 51% d'entre eux sont des garçons et 49% sont des filles. L'an dernier, ils étaient 176.000 à rentrer au CP contre 164.000 en 2018.

Côté prénoms, Daniel, Uri, Noam, Yossef, David, Adel, Noa, Sarah, Shira et Talia font partie des plus portés chez les 6-7ans.

Alors que le spectre de la grève planait sur cette nouvelle rentrée scolaire qui a pu se dérouler sans encombre grâce à un accord trouvé entre le ministère des Finances et le syndicat enseignant, le Premier ministre Yaïr Lapid s'est rendu, en compagnie de la ministre de l'Education et de la cheffe du syndicat dans l'école primaire Nitsani Hameda à Rehovot pour accueillir les CP.

"Il y a quelque chose dans lequel vous êtes vraiment bons mais vous ne le savez pas encore. C'est tout le principe de l'école - vous faire découvrir vos talents. Vous avez tous un domaine d'excellence que vous apprendrez à connaître, car il y aura des personnes qui travailleront avec vous et vous aideront à comprendre ce dans quoi vous êtes le meilleur. Nous croyons en vous, et vous serez guidés vers votre voie", a déclaré le Premier ministre.