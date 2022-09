Nucléaire iranien: "Il n'y a aucun lien entre ce que dit Joe Biden et le contenu de cet accord" (Amir Avivi)

"Lorsqu'il s agit d'une menace existentielle, il n y a pas de place pour la diplomatie"

"Il s'agit d'un accord catastrophique qui va aboutir à la nucléarisation de la République islamique d'Iran", a déclaré jeudi soir le général de brigade de réserve Amir Avivi dans le Prime, qui est l'un des 5000 signataires de la lettre adressée au président américain Joe Biden l'exhortant à ne pas signer un nouvel accord nucléaire avec Téhéran.

Selon M. Avivi, l'Iran va pouvoir enrichir "une quantité infinie d'uranium dans un délai de deux semaines et pourra devenir une puissance nucléaire de plusieurs centaines d'ogives".

"La communauté internationale va dépenser beaucoup d'argent et l'Iran va utiliser ces fonds pour armer le Hezbollah. Les pays sunnites vont se lancer dans une course à l'armement [..] Ce programme va mettre en danger la région, Israël et le monde entier", a expliqué le chef du Forum de défense et de sécurité d'Israël à i24NEWS.

M. Avivi a également dénoncé le fait qu'"il n'y a aucun lien entre ce que déclare Joe Biden et ses garanties contre un Iran nucléaire et ce qu'il y a écrit dans cet accord qui ne présente aucune limite sur son développement et en matière de surveillance".

"Il faut se fier à ce qui est écrit et non aux déclarations de Joe Biden", a-t-il lancé. "Si un accord est signé, Israël devra se protéger a tout prix".

Interrogé sur la visite du chef du Mossad aux Etats-Unis, M. Avivi estime qu'il est l'unique représentant de l'establishment sécuritaire et politique "qui dit la vérité à propos de cet accord."

"Je crois que ce gouvernement tente la voie de la diplomatie mais lorsqu'il s agit d'une menace existentielle, il n y a pas de place pour la diplomatie. L'histoire jugera tous ceux qui n'ont pas empêché la signature de cet accord", a-t-il conclu.