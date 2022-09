Israël: Si le Likoud remporte les élections, le système judiciaire "véreux" sera réformé (député)

"Le système judiciaire est véreux à des niveaux inimaginables"

Un député du Likoud a demandé jeudi le portefeuille de la justice si le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou forme un gouvernement après les prochaines élections. Il promet de profondes réformes visant à réduire les pouvoirs du système judiciaire qui permettraient potentiellement à l'ancien Premier ministre d'échapper aux accusations de corruption.

"Soit je suis ministre de la Justice, soit je n'entrerai pas au gouvernement", a déclaré le député David Amsalem aux informations de Channel 13. "Le système judiciaire est véreux à des niveaux inimaginables".

M. Amsalem est l'un des nombreux partisans de M. Netanyahou qui ont été promus lors des primaires du Likoud le mois dernier. Ils prônent un contrôle politique accru sur la sélection des juges et ont appelé à limiter le pouvoir de la Cour suprême et à annuler des lois jugées inconstitutionnelles.

Le Likoud et d'autres partisans de ces réformes affirment qu'elles sont nécessaires pour contrôler un organe non élu qui peut invalider des mesures soutenues par la majorité. Le pouvoir judiciaire et les rivaux de M. Netanyahou ont repoussé les appels à la réforme, affirmant qu'ils politiseraient les tribunaux et compromettraient leur indépendance.

"Ces élections ont pour but de changer le régime et de briser l'État d'Israël tel que nous le connaissons", a estimé Gideon Sa'ar, actuel ministre de la Justice et ancien membre du Likoud, à propos des propositions de son ex-parti. "Toute décision de la Cour suprême peut être facilement annulée. Il n'y a pas d'indépendance judiciaire. Il n'y a plus de freins et de contrepoids, c'est un pas vers la dictature."

Benyamin Netanyahou a pris ses distances par rapport aux remarques de M. Amsalem, affirmant qu'il s'agissait de "sa seule opinion".

"Tout le monde comprend que le système d'application de la loi a besoin de réformes et elles seront faites avec considération et responsabilité", a affirmé M. Netanyahou.

Le Likoud devrait devenir le plus grand parti de la Knesset après le vote du 1er novembre, bien que de récents sondages prévoient que le bloc religieux de droite de M. Netanyahou n'obtiendra pas la majorité. L'actuel Premier ministre Yaïr Lapid et d'autres opposants de M. Netanyahou ne devraient pas non plus obtenir la majorité, ce qui pourrait prolonger l'agitation politique qui a poussé les Israéliens aux urnes cinq fois en moins de quatre ans.