Carrefour change de nom en Israël et s'appellera...SUPER

Les adresses des supermarchés ne sont pas encore communiquées

Le groupe français du secteur de la grande distribution Carrefour débarque en Israël, mais sous le nom de SUPER.

Le groupe Yaïnot Bitan, qui appartient à Electra Consumer Products, a annoncé qu'il transformera 25 de ses magasins d'ici la fin de l'année avec un investissement d'environ 40 millions de shekels (22 magasins Yaïnot Bitan et Mega seront transformés pour ouvrir sous l’enseigne "Super" et trois nouveaux ouvriront).

D’après Yaïnot Bitan, "les nouveaux supermarchés doivent ouvrir à Tel-Aviv, Or Yehouda et Kiryat Gat et les anciens qui seront transformés se situent dans la région de Tel-Aviv, Kiryat Ono, Herzliya, Rishon Letsion, Rosh Haayin, Modiin, Raanana et Ramat Hasharon".

Malgré le changement de nom, le groupe israélien assure que "ce sont des supermarchés adaptés au concept Carrefour et qu'elles répondent aux normes internationales de la chaîne qui ont même été conçues par elle".

Le contrat de franchise entre la chaîne française internationale et le franchisé israélien a été établi pour une durée de 20 ans, avec possibilité de prolongation pour 20 années supplémentaires.

Carrefour est considéré comme la cinquième plus grande chaîne d'hypermarchés au monde.