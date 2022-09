Israël: un journaliste arabe tué par balle à Umm-el-fahem

Sa maison avait été la cible de tirs l'an dernier

Nidal Agbaria, 44 ans, un journaliste réputé dans le secteur arabe, propriétaire du site d'informations populaire "Bladtana" a été abattu dimanche dans sa voiture à Umm-el-fahm.

Il a été transporté à l'hôpital Emek d'Afula par les équipes du Magen David Adom puis quelques minutes après les médecins ont déclaré sa mort.

Selon les premières informations, son frère était la cible de cette attaque et les tireurs auraient confondu par erreur les deux hommes.

Agbaria est le 66e mort dans la société arabe depuis le début de l'année.

Il y a environ un an, des dizaines de coups de feu avaient été tirés sur sa maison. Agbaria avait notamment déclaré après l'événement : "Nous (les journalistes) sommes devenus une cible pour les criminels à cause de notre travail".

L'organisation de journalistes israélienne a déclaré : "Nous sommes choqués par le meurtre du journaliste Nidal Agbaria et adressons nos condoléances à sa famille. La police israélienne doit agir immédiatement pour localiser les meurtriers et les traduire en justice, et agir encore davantage pour éradiquer l'épidémie de violence dans la société arabe."

La criminalité dans le secteur arabe fait rage dans les communautés du nord du pays ainsi que dans le Néguev où vit une importante société bédouine rongée par le crime d'honneur et les violences.