L'ivoire n'est mentionné que quelques fois dans la Bible, toujours en rapport avec la royauté ou la richesse

Une découverte extraordinaire a été mise au jour à Jérusalem : un assemblage de plaques d'ivoire datant de la période du Premier Temple. Premières de ce type à être retrouvées à Jérusalem, ces plaques font également partie des rares à avoir été découvertes dans le monde.

Les artefacts ont été mis au jour lors de fouilles menées par l'Autorité israélienne des antiquités et l'Université de Tel Aviv sur le parking Guivati de la Cité de David, dans le parc national des remparts de Jérusalem. Ils ont été découverts parmi les ruines d'un bâtiment palatial utilisé à l'époque où Jérusalem était à l'apogée de sa puissance (VIIIe et VIIe siècles avant notre ère).

Les chercheurs pensent que les ivoires décorés étaient incrustés dans des meubles en bois utilisés par les résidents du bâtiment, probablement des personnes d'influence et de pouvoir, peut-être de hauts fonctionnaires ou des prêtres. Les ivoires seront exposés le mardi 13 septembre, lors de la 23e conférence des études sur la ville de David dans la Jérusalem antique. Ils seront également exposés en octobre à la conférence de Jérusalem de l'Autorité israélienne des antiquités, de l'Université de Tel Aviv et de l'Université hébraïque.

"Jusqu'à présent, nous ne connaissions que des ivoires décorés provenant des capitales des grands royaumes de la période du Premier Temple, comme Nimrud, la capitale de l'Assyrie, ou Samarie, la capitale du royaume israélite. Pour la première fois, Jérusalem se joint à ces capitales. Nous étions déjà conscients de l'importance et de la centralité de Jérusalem dans la région à l'époque du Premier Temple, mais les nouvelles découvertes illustrent sa grandeur et la placent au même rang que les capitales de l'Assyrie et d'Israël. La découverte des ivoires est un pas en avant dans la compréhension du statut politique et économique de la ville au niveau mondial de l'époque", s'accordent à dire les responsables des fouilles, le professeur Yuval Gadot, du département d'archéologie et des cultures du Proche-Orient de l'université de Tel Aviv, et le docteur Yiftah Shalev, de l'Autorité israélienne des antiquités.

L'ivoire était considéré comme l'un des matériaux les plus coûteux du monde antique, plus encore que l'or. Il n'est mentionné que quelques fois dans la Bible, toujours en rapport avec la royauté ou la grande richesse, comme lors de la description du trône du roi Salomon ou celle d'un palais d'ivoire construit par le roi Achab à Samarie.

L'impressionnant bâtiment dans lequel les ivoires ont été déterrés aurait été dévasté par un gigantesque incendie, sans doute lors de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant notre ère.

Ces artefacts ne sont pas les seuls objets prestigieux trouvés sur le site. Un sceau en agate (une pierre semi-précieuse) a également été mis au jour, ainsi qu'une empreinte de sceau portant le nom de "Natan-Melech serviteur du roi". Des jarres qui auraient contenu du vin épicé à la vanille, des objets en pierre décorés et des objets en bois qui faisaient apparemment partie d'autres grands meubles ont également été trouvés.

"Après une comparaison avec des objets complets figurant sur des plaques murales du palais du roi assyrien Sennachérib à Ninive, nous pensons que les plaques d'ivoire de Jérusalem étaient à l'origine incrustées dans un canapé-trône", estiment M. Gadot et M. Shalev. L'élite judéenne avait adopté ces symboles pendant la période où le royaume de Juda était sous la domination de l'Empire assyrien (à partir de la seconde moitié du VIIIe siècle avant notre ère).

"Les fouilles dans la Cité de David ne cessent de nous surprendre. Cette fois, grâce au travail des conservateurs et des chercheurs, nous avons un aperçu de la vie quotidienne des personnes qui vivaient ici il y a des milliers d'années. Ces découvertes redonnent vie aux pierres anciennes. Le fait de réaliser que la culture matérielle des élites sociales de Jérusalem à l'époque du Premier Temple n'était pas inférieure - et peut-être même supérieure - à celle des autres centres dirigeants du Proche-Orient ancien, démontre le statut et l'importance de Jérusalem à cette époque", a déclaré Eli Eskozido, directeur de l'Autorité des israélienne des antiquités.