Israël fait avancer le projet d'un nouveau quartier juif controversé à Jérusalem-Est

Le terrain en question a été exproprié par le gouvernement Rabin en 1995 qui avait ensuite gelé le projet

Le Comité de planification du district de Jérusalem a validé l'avancement d'un plan de développement d'un quartier à Jérusalem-Est.

Le projet, connu sous le nom de Givat Shaked, est situé au nord-ouest du quartier palestinien de Beit Safafa, à côté de la ligne verte, et comprendra 700 unités de logement.

Selon une source du comité de planification, les plans seront encore soumis au comité avant l'approbation finale, qui est presque certaine.

Le terrain destiné à Givat Shaked a été exproprié par le gouvernement Rabin en 1995, ce qui avait à l'époque suscité un tollé international. Le projet a ensuite été gelé par Yitzhak Rabin lui-même, jusqu'en décembre de l'année dernière, lorsque le comité de district a donné son feu vert au développement du quartier, après une phase de planification.

Selon l'organisation La Paix Maintenant, Givat Shaked sera situé sur la dernière parcelle de terrain sur laquelle le quartier palestinien surpeuplé de Beit Safafa pourrait se développer, puisque ce district est coincé entre le quartier juif de Gilo au sud, un parc à l'ouest, et une zone destinée à un autre quartier juif controversé, Givat Hamatos, à l'est.

Début août, l'Autorité foncière israélienne a donné le feu vert aux travaux de construction de 83 unités de logement dans un complexe résidentiel de ce quartier.

Plusieurs bâtiments de douze, six et quatre étages seront construits sur un terrain d'une superficie d'environ 370 hectares.

Des écoles, des jardins d'enfants, un centre communautaire, des synagogues, des cliniques et des établissements de santé y seront également construits.

Les nouveaux plans de construction relieront les localités Givat HaMatos et de Har Homa, et empêcheront la contiguïté entre les villages palestiniens de Beit Safafa et Sur Baher, tout en coupant l'accès des Palestiniens entre Jérusalem-Est et Bethléem.