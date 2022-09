Israël: un homme condamné pour avoir tenté d'espionner Benny Gantz pour le compte de l'Iran

Le condamné projetait de transférer aux pirates informatiques des documents classifiés

Un homme de ménage ayant travaillé pour Benny Gantz a été condamné mardi par le tribunal de district de Lod pour avoir tenté d'espionner le ministre de la Défense.

contacté le groupe de hackers Black Shadow affilié à l'Iran, et lui avoir proposé d'espionner le ministre de la Défense pour leur compte.

Selon un communiqué du ministère de la Justice, Omri Goren Gorochovsky, 37 ans, résidant de Lod, a proposé de fournir des informations au groupe de hackers Black Shadox lié à l'Iran.

Il a proposé de transférer aux pirates informatiques des documents classifiés, depuis la maison du ministre.

La tentative a été déjouée par le Shin Bet sans qu'aucun document n'ait été révélé, a indiqué le ministère.

Goren Gorochovsky a été condamné à trois ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer.

Selon l'acte d'accusation déposé en novembre 2021, l'homme de ménage a proposé à Black Shadow d'installer un virus sur l'ordinateur personnel de Benny Gantz. Il a eu l'idée de contacter les hackers après des informations publiées dans les médias plus tôt en 2021, relatant les tentatives de piratage du groupe contre des cibles israéliennes.

Goren Gorochovsky a alors contacté le groupe via Telegram sous une fausse identité, expliquant qu'il travaillait pour le ministre de la Défense, et proposé ses services en échange de rémunération. Il a ensuite envoyé au représentant de Black Shadow des photographies d'un certain nombre d'objets se trouvant dans la maison de Benny Gantz afin de prouver ses intentions.

Ce n'est pas la première fois que Benny Gantz est la cible d'opérations d'espionnage. En mars 2019, son téléphone portable avait été piraté, probablement par des hackers liés là aussi à l'Iran.