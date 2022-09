Le Premier ministre donne son feu vert au rachat de la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël

Les ministères des finances et de l'énergie ont approuvé la vente dimanche

Le Premier ministre Yaïr Lapid a approuvé mardi une offre d'Israël Petrochemical Enterprises visant à acquérir le contrôle total de Bazan, la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël, située dans la baie de Haïfa, dans le nord du pays.

L'approbation du gouvernement pour cette prise de contrôle était nécessaire car les raffineries de pétrole sont définies comme une industrie essentielle.

M. Lapid n'a pas subordonné la vente à la fermeture de Bazan dans un délai de dix ans, malgré la décision prise par le gouvernement en mars de le faire et la pression exercée par la ministre de la Protection de l'environnement, Tamar Zandberg, par des législateurs tels que le député Bleu et Blanc Alon Tal, et par des groupes environnementaux.

Mais un avis de la Bourse de Tel-Aviv a indiqué que les nouveaux propriétaires uniques de Bazan - David Federman, Jacob Gottenstein, Alex Passal et Adi Federman - ont informé M. Lapid de leur engagement à coopérer pleinement avec les autorités compétentes. Ils prévoient de mettre en œuvre la décision du gouvernement de développer et de faire progresser la baie de Haïfa, ce qui comprend la mise en place d'une équipe chargée de négocier la fermeture de Bazan avec les compensations nécessaires.

À la grande déception des groupes de défense de l'environnement, la décision gouvernementale de mars ne comprenait ni un calendrier détaillé de la fermeture, ni un budget pour le réaménagement de la zone.

Le vote fait suite à des années de campagne menée par les habitants de Haïfa, soutenus par des militants écologistes, dans un contexte de pollution atmosphérique importante et d'un nombre de cas de cancers et de maladies respiratoires supérieur à la moyenne nationale.

Dimanche, les ministères des finances et de l'énergie ont approuvé la vente.

Lundi, le tribunal de district de Tel-Aviv a donné son feu vert à un plan de restructuration de la dette d'Israël Petrochemical Enterprises, qui coûtera au public un milliard de shekels (un peu moins de 300 millions d'euros) en perte de recettes nationales.