La prochaine rencontre du Maccabi sera face au PSG

Le Maccabi Haïfa s'est incliné 2-0 face au Benfica Lisbonne mardi soir 6 septembre lors de la première journée des matchs de poule de ligue des champions. L'équipe de Haïfa reprend sa campagne européenne là où elle l'avait laissée: incapable de mettre le ballon dans les filets.

Dans un groupe comprenant également le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, Haïfa a réussi à tenir le rythme de Benfica pendant une bonne partie de la rencontre, mais n'a pas réussi à marquer de buts.

L'équipe israélienne participe à la phase de groupes de l'UEFA Champions League pour la première fois depuis 2009-2010. Lors de cette campagne, elle était devenue la première équipe à ne pas marquer un seul but ou à obtenir un match nul lors de ses six matches.

Benfica, qui a soulevé le trophée de la Ligue des champions deux fois dans son histoire, était pourtant considéré comme la meilleure chance de surprise pour Haïfa. Pendant les 45 premières minutes au stade de la Luz de Lisbonne, la défense du Maccabi a réussi à déséquilibrer l'équipe portugaise, ne leur autorisant qu'un seul tir au but.

Mais les choses ont rapidement changé après la pause, lorsque l'attaquant de Benfica, Rafa Silva, sur une passe d'Alejandro Grimaldo, a trompé Josh Cohen à la 49e minute.

Le Maccabi a eu l'occasion d'égaliser trois minutes plus tard, mais le tir de Tjaronn Chery est passé au-dessus, et quelques instants plus tard, Grimaldo a mis fin à tout suspense avectir puissant juste sous la barre transversale.

Le manager du Maccabi, Barak Bakhar, a admis que son équipe n'était pas habituée à l'attaque rapide de Benfica.

"Nous avons eu nos occasions mais nous ne les avons pas concrétisées, le rythme était plus élevé que ce à quoi nous sommes habitués, mais nous allons faire des corrections et revenir prêts pour le prochain match", a-t-il déclaré.

La prochaine rencontre du Maccabi sera face au PSG des Messi, Neymar, Mbappé et consorts au stade Sammy Ofer de Haïfa.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront après s'être affrontées deux fois au cours des prochains mois.

Haïfa s'est qualifié de justesse pour la phase de groupe le mois dernier face à Belgrade sur un but contre son camp à la 90e minute, provoquant des célébrations jubilatoires à Haïfa et ailleurs en Israël, où les succès footballistiques sont rares.

Le Maccabi est la première équipe israélienne à atteindre la phase de groupe de la Ligue des champions à trois reprises. Aucune équipe israélienne n'a jamais dépassé la phase de groupe.

Parmi les 32 équipes participant au tournoi, le Maccabi Haifa occupe la dernière place du classement de l'UEFA basé sur les résultats européens des cinq dernières saisons.