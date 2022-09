"La question n'est pas de savoir si un fort tremblement de terre se produira en Israël, mais quand"

La première réunion de l'équipe interministérielle israélienne dédiée à la préparation des plans de reconstruction à long terme après un tremblement de terre, s'est tenue mardi 6 septembre, sous l'égide de la directrice de cabinet du Premier ministre, Naama Shultz.

Des dizaines de directeurs de divers ministères et organismes gouvernementaux qui traitent des questions d'urgence étaient également présents.

A la suite de la décision du gouvernement de bâtir un plan de reconstruction à long terme après un tremblement de terre, la directrice de cabinet du Premier ministre, en coopération avec l'Autorité nationale en charge des situations d'urgence et le Comité interministériel de pilotage des séismes du ministère de la Défense, a été chargé de formuler un plan national.

Le but de cette initiative est de préparer le gouvernement à la mise en œuvre de ce plan dans plusieurs domaines, comme la construction urbaine, la réhabilitation humaine et communautaire, l'économie, l'environnement et les infrastructures nationales. La décision du gouvernement implique par ailleurs un plan sur l'infrastructure organisationnelle et législative du pays en cas de catastrophe.

Au cours de la réunion, un scénario de référence et des cas de test dans le monde entier ont été présentés et les processus de travail pour la formulation du plan ont été discutés.

L'État d'Israël s'est fixé pour objectif de s'aligner sur les pays les plus avancés sur la question et de formuler à l'avance une stratégie de reconstruction, qui aidera à gérer les catastrophes futures. Ce plan aidera à tirer profit des potentielles crises et à améliorer et optimiser les systèmes déjà existants dans le domaine.

"La question n'est pas de savoir si un fort tremblement de terre se produira en Israël, mais quand. Le gouvernement israélien vise à intensifier les préparatifs pour un fort tremblement de terre et d'autres urgences, à la fois dans les phases de prévention et de réduction des dommages et dans les phases de reconstruction. Aujourd'hui, nous mobilisons tous les ministères du gouvernement pour assurer une meilleure préparation de l'État d'Israël en cas d'urgence" a déclaré Mme Shultz au début de la réunion.