Benny Gantz demande à l'AP de faire plus pour combattre le terrorisme en Cisjordanie

"Nous exigeons de l'Autorité palestinienne qu'elle agisse"

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré avoir exigé de l'Autorité palestinienne qu'elle agisse contre les groupes terroristes en Cisjordanie, dans un contexte de violence croissante.

"Nous exigeons de l'Autorité palestinienne qu'elle ne se contente pas de parler du terrorisme, mais qu'elle agisse contre lui. Les armes dans les rues et l'absence de gouvernance nuisent avant tout aux résidents palestiniens et à l'Autorité palestinienne elle-même", a affirmé M. Gantz, à l'issue d'un briefing au quartier général des renseignements militaires.

"J'ai transmis ce message aujourd'hui encore aux dirigeants de l'Autorité. Nous ne pouvons tolérer la présence sur ce territoire d'hommes armés qui cherchent à assassiner des Israéliens", a prévenu M. Gantz.

"Nous les poursuivrons et les arrêterons dans les villages, les villes, les routes, et partout où cela sera nécessaire. Dans le même temps, nous continuerons de permettre à la majorité qui n'est pas impliquée dans le terrorisme d'obtenir des moyens de subsistance décents et de mener un quotidien normal", a souligné le ministre.

Concernant la pression américaine sur Israël pour qu'il réexamine les règles d'engagement de l'armée, Benny Gantz a affirmé que seul le chef d'état-major pouvait déterminer celles-ci.

"Le chef d'état-major, et lui seul, détermine et continuera de déterminer les politiques de tir ouvert, conformément aux besoins opérationnels et aux valeurs de Tsahal", a-t-il précisé.

"Les commandants et les soldats appliquent strictement les règles. Il n'y a eu et il n'y aura aucune implication politique dans cette affaire", a conclu le ministre.