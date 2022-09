Israël: une enfant de 12 ans mordue par un serpent alors qu'elle promenait son chien

Ces dernières semaines, plusieurs Israéliens ont été attaqués par des serpents

Nofar Ben Haim, 12 ans a été mordue par un serpent mercredi soir alors qu'elle promenait son chien dans le mochav Gan Darom, près d'Ashdod en Israël.

"Hier soir, Nofar a quitté la maison pour promener le chien dans la cour, elle a senti que le chien était agité puis elle a ressenti une vive douleur au talon avant de voir un serpent à côté d'elle", a affirmé la mère de l'enfant.

"Nous avons immédiatement compris qu'il s'agissait d'une morsure de serpent et l'avons évacuée vers l'hôpital. Je tiens à remercier les médecins et le reste du personnel pour la prise en charge rapide et l'assistance. Nofar se sent bien ce matin", a-t-elle poursuivi.

Le Dr Idan Perry Tischel, qui a soigné Nofar, a déclaré que dans ce genre de cas "il est important d'appeler tout de suite les secours et de se rendre rapidement à l'hôpital". À son arrivée à l'hôpital, Nofar a reçu un traitement contre le venin de serpent avant de subir des examens supplémentaires.

Les autorités sanitaires rappellent qu'il ne faut pas attendre en cas de morsure et contacter directement les urgences pour recevoir un traitement adéquat.