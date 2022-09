Israël: Idan Ohayon, la star des réseaux sociaux aux milliers d'abonnés décède à 28 ans

Le jeune homme souffrait d'obésité et de problèmes de santé

Idan Ohayon, star israélienne des médias sociaux, est décédé mercredi au centre médical Barzilai à Ashkelon à l'âge de 28 ans.

Ohayon, créateur de contenu avec des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, célèbre pour parler de ses addictions alimentaires et au sucre de manière décomplexée, souffrait d'obésité et de problèmes de santé. Il a été enterré au cimetière de Kiryat Gat. Il laisse derrière lui une mère, un frère et une soeur.

Dans ses vidéos, Idan parlait avec humour de son amour immodéré pour la nourriture et osait se moquer de lui-même et de son poids.

Avec plus de 115.000 abonnés sur TikTok, 45.000 sur Instagram et d'autres milliers sur YouTube, il était considéré comme un influenceur de premier plan en Israël.

En 2018, il avait participé au programme "Aujourd'hui dans un an" qui a pour but d'accompagner des personnes qui souhaitent changer radicalement de vie. Il s'était notamment engagé à perdre 100 kilos en un an: "J'aimerais perdre 100 kilos de manière naturelle, je ne veux pas vivre comme cela", avait-t-il dit dans l'émission alors qu'il pesait 230 kg.

Idan Ohayon, qui pesait déjà 50 kilos à 4 ans, avait toute sa vie dû composer avec ses problèmes de poids.